Ningún cártel se ha adjudicado hechos de violencia en Michoacán: Gobernador

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ratificó que no se han encontrado los cuerpos del presunto fusilamiento de 17 personas en San José de Gracia, pero ya se desplegó un operativo conjunto entre los gobiernos de Michoacán y Jalisco con el apoyo de las fuerzas armadas, para intercambiar información para esclarecer este delicado asunto.

"Es un tema complejo, es un tema que también hay que decirlo, ha tenido gran exposición mediática sobre todo por las redes sociales que algunos videos sobre lo acontecido; lo que es real es que no tenemos, la fiscalía de Michoacán, el reporte que nos da, es que al momento de que ellos llegan ayer en la tarde noche a lugar del acontecimiento, pues no hay cuerpos, no hay evidencias, más allá de algunos casquillos y algunos otros indicios de lo ocurrido. Pero tenemos por supuesto los videos"

El mandatario michoacano dijo que la perecer lo ocurrido ayer en San José de Gracia fue entre las 3 y 3:30 de la tarde, pero continúa la investigación incluso porque se tardó tanto en avisar a las autoridades. Aunque ahora las cosas están bajo control, aunque nadie se ha adjudicado los hechos de violencia.

"Nadie se ha adjudicado el tema, se está investigando. No podemos decir qué grupo, qué cártel fue el que detonó las armas de fuego y los que aparecen por supuesto también en los videos. El tema principal, y ahorita lo que se está haciendo es una búsqueda en todo Michoacán, en la parte del occidente de Michoacán que colinda con Jalisco y en todo el estado de Jalisco para lograr más evidencias sobre lo ocurrido. No hay cuerpos, tampoco hay heridos, esa es la información que tenemos, es el reporte oficial, es el reporte que da la Fiscalía General de Justicia del estado".

Entrevistado en la Cámara de Diputados, donde participó en la clausura de los foros sobre la reforma eléctrica, el gobernador de Michoacán hizo un llamado a la tranquilidad, y anuncio que ya se reforzó la seguridad en esa región colindante con Jalisco.