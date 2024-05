Celebra Xóchitl Gálvez que no se cancele la prueba PISA

La candidata del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, celebró que México mantenga su participación en la prueba PISA para contar con esa importante evaluación internacional respecto a la calidad educativa que se imparte a los alumnos de nivel básico.

Esta mañana, participó en el foro “10 Preguntas por la Educación” en el Papalote Museo del Niño de la Ciudad de México, patrocinado por múltiples organizaciones civiles interesadas en el tema educativo.

La aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México consideró que los resultados de la prueba PISA deben ser atendidos por toda la comunidad escolar y padres de familia, incluso debe hacerse un mayor esfuerzo en la enseñanza de lectura y matemáticas, pero sin echar culpas a nadie, pues la evaluación debe utilizarse para mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje, pero sin sancionar a nadie.

“Yo celebro que no se cancele la prueba PISA, pero ¿qué hacer con los resultados de la prueba PISA?, ahí, creo que nos debemos sentar todos, maestros, papás, niños, sociedad, académicos, todos a construir una solución y no sólo tratar de culpar al maestro o al niño. No llegar y decir esa es la peor escuela porque son unos burros, la evaluación no es algo sencillo, yo digo hagámoslo, pero bien, no en una visión de echarnos culpas sino como mejorar la educación del país, y nunca estigmaticemos”.

Xóchitl Gálvez respondió a todos los cuestionamientos en materia educativa y expuso sus propuestas y proyectos de gobierno entre los que destacan combatir la deserción escolar, la violencia intrafamiliar, otorgar becas desde preprimaria hasta preparatoria, mejorar la infraestructura educativa, recuperar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, etc.

Necesitamos que las escuelas vuelvan a ser el centro de la comunidad. Estoy convencida que a través de la educación es como podemos emparejar el piso.



Como Presidenta voy a impulsar un modelo que priorice la enseñanza de matemáticas, de inglés y la promoción de la lectura.… pic.twitter.com/YNheT7vyAk — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 8, 2024

La abanderada de la oposición lamentó que no acudiera a este foro la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, reiteró que la exjefa de Gobierno le tiene miedo, pero sobre todo muestra un desprecio a las organizaciones que patrocinaron este foro.

“Qué lástima que la otra candidata no venga, sé que me tiene miedo, pero no es para tanto, no es un desprecio para mí, sino un desprecio a las organizaciones de la sociedad civil que hacen un esfuerzo importante por la educación, porque más allá de un partido que me queda claro que no tienen la gran mayoría, lo que tienen es un interés legítimo para que la educación mejore en este país y por eso los felicito, no tengan duda vamos a ganar”.

Xóchitl Gálvez quien esta tarde estará en Nuevo León para participar en un foro del Tecnológico de Monterrey, antes de viajar, fue cuestionada sobre el voto simulado en varias universidades y que la ubican en un tercer lugar, a lo que respondió simplemente: “no pasa nada voy a ganar el 2 de julio”.