Obispo de Chilpancingo no presentará denuncias

El obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, informó que no presentará ninguna denuncia contra quienes le hicieron daño, ante los recientes hechos en los que se ha visto envuelto.

Monseñor Rangel Mendoza puntualizó que después de hacer oración, meditar, consultar con sus seres queridos, y siguiendo los principios evangélicos de su religión, decidió perdonar a las personas que lo perjudicaron.

“Con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación”.

El Obispo pidió a los medios de comunicación comprensión y respeto a su decisión “encaminada al bien de mi seguridad e integridad física y moral”.

Además, agradeció a las autoridades legales, eclesiásticas, quienes han colaborado en su caso y a su abogado Luis Gasca.