AMLO defiende a Julio Scherer, "que se presenten las pruebas"

El presidente López Obrador defendió a su ex consejero jurídico Julio Scherer, respecto a la denuncia que hizo Juan Collado desde la cárcel en la que acusa a su ex colaborador de extorsión, de pedirle dinero para retirar los cargos que se le imputan y sacarlo de prisión.

El tabasqueño dijo que, para acusar, en este caso a Julio Scherer, se requiere presentar las pruebas correspondientes de la supuesta extorsión, "no solo porque el periódico Reforma lo publica a 8 columnas".

"Si hay esa denuncia pues que se investigue, que la fiscalía investigue si este señor fue sobornado, amenazado o extorsionado, que se aclare. Pero no se puede señalar a alguien si no hay pruebas, solo porque salió en ocho columnas en el Reforma, mnmnmm".

Señaló que, Julio Scherer salió de la consejería jurídica de la Presidencia porque no tenía buena relación con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero no por irregularidades o corrupción en su actuación.

López Obrador, reveló que la familia de Juan Collado, quien es acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, le pidió ayuda para su liberación, mediante una carta, pero solo les recomendó regresar el dinero que tiene en el extranjero y que eso ayudaría mucho para obtener su libertad.

"Y cuando me plantearon que, si había posibilidad que saliera de la cárcel, sus hijos, yo les dije que repare el daño, que devuelvan el dinero. Me acuerdo que me mandó decir que quería él entregar 500 millones de pesos para la compra de boletos para la rifa del avión presidencial, le dije no, tiene que llegar a un acuerdo con la fiscalía para la reparación del daño"

López Obrador, sostuvo que no es con escándalos mediáticos como se puede ayudar a Juan Collado sino a través de un proceso legal como reparar el daño, y que su gobierno daría esa facilidad como ha ocurrido en otros casos similares y que eso le recomienda también a Emilio Lozoya.