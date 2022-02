Nos quieren hacer ver como Herodes, no tiene sentido: López Gatell

El gobierno federal no tiene resistencia a vacunar a menores de 12 años contra el Covid-19, sin embargo, se tiene que analizar el beneficio y riesgo de ello fue lo que aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de inmunizar a menores de cinco años en adelante, el funcionario insistió que las autoridades de salud a recomendación de instancias internacionales, han decidido priorizar a la población mayor de 45 años ante el incremento del riesgo de hospitalización o muerte a causa del Coronavirus, ante ello señaló que los medios han querido distorsionar la intención de la administración pública.

"Nunca hemos tenido resistencia u oposición a proteger a nadie, pero efectivamente la distorsión que se ha hecho los medios desafortunadamente eso crea un cerco informativo y la población se confunda porque le dan información falsa, torcida o distorsionada, nos quieren hacer aparecer como que somos como Herodes, casi, que no queremos a las niñas y niños, no tiene ningún sentido pero tenemos que cuidar que el beneficio sea el más grande, seguimos priorizando a los grupos de edad que tienen el mayor riesgo como lo definimos desde el 8 de diciembre de 2020 cuando presentamos aquí el programa de vacunación".

Así también advirtió que puede haber efectos importantes en los pequeños. "El riesgo es también muy bajo de que haya una complicación afortunadamente y si no no se utilizaría la vacuna, si no fuera segura, pero cuando uno ya piensa en el balance de riesgo versus beneficio... algunas complicaciones como puede ser la miocarditis, la inflación del corazón, ocurren en probabilidad muy baja, pero si se compara con la probabilidad que sea benéfico en una población con riesgo muy bajo, puede quedar empatado o incluso puede inclinar la balanza a decir mejor no corro el riesgo porque el beneficio es muy bajo".

El funcionario comentó que se siguen presentando amparos para solicitar la protección de niñas y niños, pero recordó que la Suprema Corte ya reconoció que por encima de asuntos particulares está el bien grupal.

"Es lamentable que haya grupos de oportunistas que por razones económicas, o por razones políticas o por lucimiento estén cazando prácticamente a personas con ese noble sentimiento, familias, para estarlas estimulando a hacer estos amparos y llegar a resoluciones judiciales... Hace tres años, el 22 de febrero de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación... estableció formalmente dos perspectivas del derecho a la protección de la salud, el individual pero la Suprema Corte Corte de Justicia reconoció que hay otra dimensión que es la colectiva, la grupal y no sólo eso sino que estableció que si en algún momento entran en contradicción, lo grupal, lo colectivo, lo poblacional tiene precedente".

Posteriormente en entrevista el funcionario aseguró que la Secretaría de Salud sigue respondiendo a los cerca de 11 mil amparos que se han interpuesto para que alrededor de cinco mil niños puedan ser vacunados.

"Una tercera parte hemos ganado los procedimientos, en otros se habido a los tribunales colegiados que son la instancia de revisión y siguen los procesos ninguno ha concluido de manera definitiva, más que aquellos los que ha ganado la postura que ha demostrado la Secretaría de Salud de que nos asiste la razón, el derecho por las razones que he comentado aquí y desde luego la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal también ayuda en la coordinación y asesoría jurídica... han sido 11 mil en la última cuenta que llevamos, más de 11 mil... como cinco mil 500 porque algunos de los recursos son de más de un niño".

Refirió que son Guanajuato, Querétaro, Yucatán, la Ciudad de México y Estado de México son las entidades donde más amparos se han interpuesto.