Agradece AMLO apoyo de Ken Salazar a Reforma Eléctrica “Muy bien Ken”

Agradeció Andrés Manuel López Obrador el espaldarazo que este jueves dio el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar al proyecto de Reforma Eléctrica presentada por el gobierno federal al considerar que "es necesaria" y que "se deben entender las razones del Presidente".

Durante la mañanera desde Tlaxcala, el Primer Mandatario aseguró que el gobierno de su homólogo Joe Biden ha sido respetuoso por lo que confió que habrá coordinación en los temas necesarios y afirmó que el embajador como ex legislador del país vecino, sabe bien que es necesario modificar el marco legal.

"Yo agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar, el gobierno del presidente Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada ves en mayor coordinación y sí, me enteré me informé de sus declaraciones el fue legislador de Estados Unidos, senador de la República, él sabe como lo expresó, que es necesario revisar el marco legal constantemente porque vivimos en un mundo cambiante".

Insistió que se están viviendo nuevas realidades, pues con la Reforma Energética avalada en la pasada administración sólo se apostaba en desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad y se fortaleciera a la iniciativa privada sobre todo la extranjera ante lo cuál, aseguró que de mantenerse, el pobre sería más pobre y el rico viviría una gran inseguridad.

"Lo que queremos es sin extremismos hacer cambios para todos porque aunque sea increíble de continuar con esa política todos, ricos y pobres íbamos a terminar perjudicados, los pobres más pobres y los ricos más inseguros, pues no iban a poder vivir más que en carros blindados o en fortalezas, en bunquers rodeados de guardaespalda".

Ante esto dijo, fue el pueblo mexicano el que le dio la confianza a su administración que ante nuevas circunstancias hizo la revisión y presentó el proyecto de cambio, en este escenario manifestó un "muy bien Ken".

"Ken Salazar a lo mejor algunos empresarios de Estados Unidos y aquí también no les va a gustar pero ¡muy bien Ken! es que es un hombre con juicio práctico, con sentido común que es el más común de los sentidos".

Al ser cuestionado si permitirá modificaciones al proyecto enviado al Congreso, calificó a la Reforma como justa, sin buscar una imposición y aclaró que respecto a la participación de empresas extranjeras estas podrán hacerlo en un mínimo y máximo de 46% en el mercado.

"46%.

- Ese es el máximo pero ¿el mínimo?

- 46% sin problema, y que esto nos permita seguridad pero no sólo para que no falle la luz o que no falte y haya apagones en usuarios consumidores, en nuestras casas sino también que no falte la energía eléctrica en las empresas es una garantía para todos porque qué es lo que sucede, el empresario si no tiene dimensión social no le importa más que el dinero".

El Jefe del Ejecutivo Federal reiteró que la administración pública organizará foros informativos sobre el contenido del proyecto a fin de enterar a la población sobre cada detalle de la propuesta, algo de lo que será responsable el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.