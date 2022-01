FGR investigará a López- Gatell por las muertes de COVID-19 en la pandemia

El juez de control con sede en el Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión por las muertes registradas en esta pandemia a causa de Covid-19.

Al acatar la resolución del Séptimo Tribunal Colegiado en materia Penal, el impartidor de justicia resolvió que el funcionario debe ser indagado por su falta de deber de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de su función pública en la atención de las víctimas del virus.

Asimismo, el impartidor de justicia determinó que dicha desatención trajo como resultado, la muerte de miles de mexicanos.

Este asunto surgió tras la denuncia que presentaron el 25 de noviembre del 2020 los familiares de Felipe del Carmen Jiménez y Eber Álvarez Zavala, quienes fallecieron por COVID-19.

No obstante, la FGR notificó a los denunciantes que no investigaría a López-Gatell, ya que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito.

Ante ello, los familiares de las víctimas interpusieron un juicio de amparo, el cual le fue negado, motivo por el cual promovieron un recurso de revisión y el Tribunal Colegiado revocó la sentencia y ordenó al juez de control llevar a cabo una nueva audiencia donde se ordene al Ministerio Público Federal iniciar la indagatoria.

En la denuncia, se afirma que López-Gatell ha tenido una “deficiente actuación” y es documentable “su evidente irresponsabilidad y tendencia a informar de manera incompleta y falaz, lo que ha dado como resultado el cúmulo de homicidios por omisión”.

Además, el subsecretario “introdujo los lineamientos de atención a la posible epidemia y, al no hacer el correcto análisis, provocó la existencia de casos no detectados de manera oportuna”, impidiendo al personal médico activar protocolos como el uso de cubrebocas, aislamiento de los pacientes, desinfección, tratamiento adecuado, entre otros.

Cabe recordar que el 3 de marzo, Hugo López-Gatell prohibió a los hospitales privados realizar pruebas de COVID y el 19 de marzo “mencionó que las mismas no tenían utilidad alguna”.