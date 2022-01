PAN demanda renuncia de Delfina Gómez

El ex líder del PAN y actual senador, Damián Zepeda, demandó la renuncia de Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública (SEP).

Esto luego que el Tribunal Electoral confirmó la multa de 4 millones de pesos a Morena por omitir los ingresos obtenidos entre 2014 y 2015, mediante la retención de un porcentaje de los salarios de empleados del ayuntamiento de Texcoco y del DIF municipal durante la administración de Gómez Álvarez.

El ex coordinador panista en el Senado, reconoció que la sentencia del Tribunal Electoral tiene algunos matices, pero es claro que durante su administración como presidenta municipal de Texcoco -está ya comprobado- hubo una solicitud de recursos para utilizarse con fines político-partidistas.

“Si, si me parece que debe renunciar la secretaria de Educación y cualquier funcionario que sea encontrado por un tribunal con una responsabilidad. Entonces, me parece que un gobierno cualquiera, pero en particular este, que todos los días se jacta de ser distinto tiene que actuar lo que dice, no puede solamente andar con discursos.

Se debe mandar un mensaje contundente de que ese tipo de actuaciones no son permitidas aun cuando hayan sido hechas antes. No es congruente esa actuación con la imagen de un gobierno que está impulsando la honestidad”, dijo.

En otro tema, Damián Zepeda ratificó su postura en contra de la Reforma Eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y en su caso aprobación.

Aseveró que si “la oposición no se dobla no va haber reforma eléctrica dañina de Andrés Manuel López Obrador, así de claro”.