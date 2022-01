No hay alarma en la CDMX por el alza en los contagios por COVID: Sheinbaum

Ante el incremento de casos de COVID-19, no hay ninguna alarma en la Ciudad de México, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

"No hay una alarma en la ciudad frente al incremento de casos dado que no se refleja en términos de aumento de hospitalizaciones y, además, hay contagios, pero la enfermedad no es grave", aseguró.

Explicó que el hecho de que las personas no estén enfermando gravemente se debe al ato porcentaje de vacunación.

Luego de su asistencia al colegio Adriana García Corral, la jefa de Gobierno descartó que se vayan a cerrar las escuelas en la ciudad por el aumento de contagios.

"Por el momento nada más es lo que se viene dando de las medidas sanitarias y decirle a las personas que vamos a seguir informando, que estén atentas a la información oficial; que obviamente nos sigamos cuidando, pero no hay razón por la que tengan que cerrarse las escuelas ni mucho menos".

Anunció que no va a haber ningún evento masivo en la Plaza de la Constitución con motivo del Día de Reyes, aunque declaró que las romerías para la venta de juguetes van a continuar.