En cualquier formato que sea el debate la vieja política va a perder: Álvarez Máynez

Entrevistado antes de sostener un encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos, el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que ningún formato que se establezca para los próximos debates entre los aspirantes presidenciales les va a satisfacer a sus dos contrincantes porque en el primero “les fue mal” y en cualquier formato les va a ir igual, apuntó.

“Se quejaron porque les fue mal, pero en ningún formato les va a ir bien o sea, se van a mentir, se van a insultar, se van a atacar, pues no les va a ir bien en ningún formato, se quejan y le echan la culpa al formato, es como los equipos cuando pierden le echan la culpa al árbitro, hay que hacer más debates… no, no, no, los debates los estamos ganando las personas de Movimiento Ciudadano porque estamos demostrando que frente a los ataques de la política, la polarización, hay causas, agenda y propuestas”, presumió el llamado Caballo Naranja.

Al ser cuestionado sobre la Ley de Amnistía del presidente López Obrador quien pretende así perdonar a criminales que aporten información, luego de asegurar que con esta iniciativa sí se resolverá a tiempo el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Máynez declinó hablar sobre el tema al señalar que simple y sencillamente el no ve ni atiende las “mañaneras presidenciales”.

“Yo les agradecería mucho si podemos platicar del país, yo les dije la otra vez también, yo no veo la mañanera, yo no caigo en ese juego, en ese tema”, puntualizó el político zacatecano.

El abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano consideró necesario relanzar a las universidades públicas del país para expandir sus capacidades, pues estas no pueden estar arrodilladas ante los gobiernos por falta de autonomía presupuestaria.

“Vamos a inyectar recursos para que resuelvan sus problemas financieros, las universidades no pueden estar arrodilladas frente al poder y sin autonomía presupuestal, no hay autonomía universitaria, acuérdense que en Jalisco eso ya está en la Constitución, el presupuesto de la universidad autónoma y así debe ser en todo el país un presupuesto constitucional con estímulos para los docentes con becas para los estudiantes, necesitamos relanzar a las universidades públicas y expandir sus capacidades”, sentenció el abanderado naranja.