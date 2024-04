En México hay escuelas que no cuentan con todos los servicios básicos

La organización civil Mexicanos Primero estima que se requiere una inversión de 52 mil millones de pesos aproximadamente para dotar de todos los servicios a las escuelas de educación básica en el país.

Patricia Vázquez del Mercado, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, puntualizó que esto representa 0.15 del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual equivale al 1% de lo que se invertirá en total en el Tren Maya.

En los centros escolares de educación básica, que atienden a casi 26 millones de alumnos, 12% no cuentan con servicio de electricidad, 26% no tienen agua potable, 20.6% no cuentan con lavamanos y 24.8% sin sanitarios independientes.

Vázquez del Mercado agregó que esto se traduce en que cinco mil 950 escuelas de educación básica no cuentan con baños, 56 mil 109 escuelas sin agua potable, 26 mil 463 escuelas sin luz y 43 mil 558 escuelas sin lavamanos.

En conferencia de prensa, María Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores de la organización, indicó que el o la próxima presidenta de México debe aumentar 6% el presupuesto actual en educación para cubrir las necesidades de infraestructura y efectuar labores de mantenimiento que garanticen la seguridad de las niñas y los niños mientras permanecen en las escuelas.

Se han reunido con los equipos técnicos de las candidatas y el candidato presidencial, y, de cara al Segundo Debate Presidencial, pareciera que solo tienen una propuesta muy general en materia educativa.

Sin embargo, la iniciativa ‘Diez por la Educación’ convoca a los aspirantes presidenciales el próximo 8 de mayo para comprometerse con acuerdos en materia educativa que serán un parteaguas que apoyarán al sector en los próximos años.

