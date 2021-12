Ainara Suárez decide darle una segunda oportunidad a YosStop

Este miércoles, Ainara Suárez rompió el silencio tras la liberación de la youtuber Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, quien permaneció por cinco meses en prisión, acusada de almacenar y distribuir pornografía infantil.

En conferencia de prensa, la víctima aseguró que más que otorgarle el perdón a la influencer, se trató de una suspensión condicional del proceso, con el fin de darle una segunda oportunidad, pues considera que dentro de lo que cabe, logró hacer justicia.

Acompañada de su abogado, la joven víctima de abuso indicó que las personas que le hicieron daño enfrentaran las consecuencias y no volverán a hacerle daño a nadie, es decir, no compartirán material sensible y ni de menores de edad.

"Si se hubiera quedado en prisión no hubiera tenido la oportunidad de cambiar... Eso me da más paz, que no se vuelva a expresar así de nadie", mencionó.

Cabe señalar que tras recuperar su libertad, Yoseline Hoffman deberá asistir a cursos de capacitación, efectuar donaciones a instituciones dedicadas a mujeres, cambiar su actitud y nunca más insultar a nadie, en especial a mujeres y niñas.

Además debe otorgar diversos bienes materiales, el pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima y presentar una disculpa pública.