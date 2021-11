Diputado del PT propone aumentar de 5 a 15 días licencia por paternidad

El diputado federal Jaime Baltierra García, propuso elevar de cinco a 15 el número de días de licencia por paternidad.

Al presentar una iniciativa que reforma las leyes Federal del Trabajo y la Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el legislador del PT señaló que con esta propuesta los hombres gozarán de licencia de paternidad de 15 días laborales con goce de sueldo, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.

Explicó que el objetivo es avanzar en la igualdad y en la conciliación familiar, también aumentar las posibilidades de que los hombres asuman responsabilidades parentales y de cuidado de los hijos, lo que beneficiará a los menores y ayudará a una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo.

El diputado Jaime Baltierra, argumentó que en México nos hemos quedado rezagados en términos de derechos de los padres, mientras que las naciones de Europa son mucho más displicentes en ese sentido, pues la Ley Federal del Trabajo, otorga a los hombres trabajadores un permiso de paternidad de solo 5 días laborales.

Mientras que, en el caso de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no se menciona nada al respecto, no obstante que se han presentado diversas iniciativas para incluir la licencia de paternidad, pero no se ha logrado avanzar.

El legislador federal del Partido del Trabajo, finalmente consideró necesario que México siga la tendencia que se define en el mundo con respecto a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, de manera particular sobre la licencia de paternidad.