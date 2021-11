Presentan CREO MX NACIONAL iniciativa para apoyar y asesorar a MiPymes

México no necesita un millón de empleos al año, lo que necesita es un millón de emprendedores al año y por eso en mi entidad creemos mucho en la innovación y el desarrollo tecnológico que nos ha permitido ser competitivos, expuso el Gobernador de Querétaro Mauricio Kuri.

Al participar en la presentación de CREO MX NACIONAL, iniciativa que busca promover la creación, formación y capacitación de las Pequeñas y Medianas Empresas, así como de los emprendedores del país, el mandatario estatal aseguró que la única forma de "ganar más lana" y bajar la pobreza es tener empresas rentables y humanas, aunque desgraciadamente muchas veces los gobiernos no lo entienden.

"Uno de mis grandes planes que tengo para Querétaro es buscar al 10 por ciento una gran mejora regulatoria porque mucho ayuda el que no estorba y los gobiernos tienen que entender que cada vez que una empresa quiebra y toda gran empresa empezó siendo una pyme, cada vez que gran una empresa cierra pues fallamos todos no solamente falló el empresario, falló el sistema financiero, falló el gobierno que no lo apoyó y desgraciadamente el porcentaje de mortalidad de las empresas es muy grande en nuestro país", reprochó el ejecutivo estatal.

En su oportunidad el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar Lomelín, destacó que las MiPymes de nuestro país han demostrado una y otra vez tener la capacidad de reaccionar a los desafíos coyunturales como la pandemia del Covid-19 que ha golpeado a nuestra economía de una manera sin precedentes poniendo a prueba las capacidades de miles y miles de empresas que con mucho trabajo pero sobre todo con muchísimo esfuerzo están superando los retos para sobreponerse a un escenario totalmente adverso y por ello, destacó, es fundamental apoyarlas.

"Para el Consejo Coordinador Empresarial es fundamental con miras a la reactivación económica apoyemos y asesoremos a las MiPymes, estimulemos la formalización de las empresas incorporándolas a las nuevas tecnologías y a los distintos procesos que facilitan su operación del día al día", sentenció Salazar Lomelín.

También es determinante, agregó, el fortalecimiento de las instituciones para generar políticas públicas que identifiquen guíen y encaucen el talento de las y los emprendedores.

En tanto el presidente del Consejo de Comunicación José Carlos Azcárraga destacó la labor que realiza el Centro de Competitividad de México para impulsar el ecosistema de emprendedores de nuestro país, ya que todos los países desarrollados del mundo tienen en las empresas el motor del crecimiento.

"Y en este sentido el papel de la pequeña y mediana empresa es fundamental, es por ello que en el Consejo hemos hecho nuestra prioridad impulsar el movimiento social, el bienestar de todos es nuestra empresa en el cual refrendamos que las empresas son un factor muy importante para hacer frente a los retos económicos y sociales que hoy en día el país demanda!", sentenció el presidente del Consejo de Comunicación.

La edición de CREO MX 2021 podrá seguirse de manera virtual sin ningún costo del 9 al 11 de noviembre a través de la plataforma http://creomx.com/, en donde también se puede consultar la agenda completa, así como en las redes sociales de CREO MX: Facebook @CreoMexico.Mx, Instagram @creomexico.mx y Twitter @Creo_Me y es una iniciativa que promueve la creación y crecimiento de empresas en un entorno de innovación y creatividad a la mexicana, facilitando la interacción de los actores del Ecosistema Emprendedor y Empresarial. esfuerzo colaborativo impulsado por el CCMX en conjunto con la TiendaNube, ASEM, Posible México, el Consejo de la Comunicación, e-Show México, Brivé, Apolo 25, Microsoft, TalentLand y Startup Lab.mx.