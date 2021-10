Orden de Juez para vacunar menores no es definitiva: AMLO

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador desestimó este jueves el que un juez federal ordenara vacunar a todos los menores de 18 años, alegando que se trata de un amparo no "definitivo" y criticó al periódico Reforma.

Y es que esta semana ese rotativo publicó que un juzgado federal ordenó al Gobierno mexicano vacunar a todos los menores de 12 a 17 años contra la COVID-19 y sin importar su condición de salud, dando un plazo de 48 horas para que las autoridades sanitarias modificaran el plan de vacunación nacional, señaló el Ejecutivo Federal.

Sin embargo, López Obrador explicó que se trata "de una decisión de un juez, pero falta todavía que se resuelva en otras instancias, o sea, no es definitivo", dijo.

"No se puede definir una política pública a partir del interés de una persona o de un grupo, entonces para qué es el Estado y para qué es el estado de Bienestar, legalmente esto se va a respetar pero al mismo tiempo se va a ir a la instancia correspondiente para aclarar pero esto es como sentencia, así lo presenta el Reforma a ocho columnas, entonces vamos a ser respetuosos de la legalidad pero esto no implica a ver, ya paramos la vacunación todas las vacunas y vamos a atender esto, no es así", replicó el Primer Mandatario.

Indicó que un amparo se entrega a la persona que lo solicita y no es "extensivo" ya que cualquier abogado sabe que esto no puede ser como ellos lo titulan", remarcó

también aclaró que no es que no se quiera aplicar también la vacuna a los menores, es que no hay una recomendación médica en ese sentido. Todavía no definen", subrayó.

Y sobre la vacuna nacional, Patria, se mostró confiado en que pronto habrá resultados y para ello su gobierno ya destinó a los investigadores del Conacyt que trabajan en ello 180 millones de pesos.