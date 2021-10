¡Sopas!…Maruchan se queda

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) retiró del mercado nacional 129 mil 937 unidades de sopas instantáneas, por ser dañinas para la salud y valerse de publicidad engañosa para su venta informó el titular de la dependencia, Ricardo Sheffield.

Detalló que son 12 productos de nueve marcas diferentes los que no cumplen con lo establecido por la ley; por lo que ya comenzaron a retirarlos.

LAS SOPAS SANCIONADAS SON:

J-Basket , de Corea del Norte, pues no cumple con la norma de etiquetado, no cuenta la información nutrimental y todas sus instrucciones están en inglés.

, de Corea del Norte, pues no cumple con la norma de etiquetado, no cuenta la información nutrimental y todas sus instrucciones están en inglés. Undon , también de Corea del Norte, tampoco cumple con la norma de etiquetado, ya que no declara la información nutrimental; y es que la más sello de advertencia presenta, con cuatro.

, también de Corea del Norte, tampoco cumple con la norma de etiquetado, ya que no declara la información nutrimental; y es que la más sello de advertencia presenta, con cuatro. Buldak Cheese, de Corea del Sur, tiene exceso de grasa, carbohidratos y calorías. Presenta la figura de un pollo caricaturizado, lo cual está prohibido para productos con sellos de advertencia. Y se identifica como “sopa de pollo”, pero en realidad tiene polvo artificial de pollo.

Estados Unidos encabeza la lista con más marcas sancionadas y son:

Kraft pasta salsa sabor queso , cuenta con una enorme cantidad de carbohidratos y no declara información nutrimental en su etiquetado. Chikara Undon , no cumple con la norma de etiquetado, sus instrucciones deben estar en español, pero todas están en inglés.

, cuenta con una enorme cantidad de carbohidratos y no declara información nutrimental en su etiquetado. , no cumple con la norma de etiquetado, sus instrucciones deben estar en español, pero todas están en inglés. Myojo , tampoco señala el total de calorías por envase y no declara el valor nutrimental sobre el producto.

, tampoco señala el total de calorías por envase y no declara el valor nutrimental sobre el producto. Sapporo , es de las que más sodio contiene y no declara el valor nutrimental del producto.

, es de las que más sodio contiene y no declara el valor nutrimental del producto. Knorr Pasta Lista , de Alemania, es la que tiene menos proteína, no expresa en el etiquetado su contenido en calorías. Además que en sus ingredientes declara “jarabe de glucosa”, pero no lo identifica como azúcares añadidos.

, de Alemania, es la que tiene menos proteína, no expresa en el etiquetado su contenido en calorías. Además que en sus ingredientes declara “jarabe de glucosa”, pero no lo identifica como azúcares añadidos. Myojo, procedente de Japón, no indica el total de calorías por envase y no declara el valor nutrimental sobre el producto.

· Selecto Brand, de México, es la que más grasa contiene y tampoco cumple con la norma de etiquetado, pues no declara el total de calorías del producto en el total del envase.

Pero, ¿qué pasa con las sopas Maruchan, las favoritas de muchos?

Para la alegría de varios, las sopas Maruchan no están entre las sancionadas, aunque sí recibieron mala calificación.

La Maruchan clásica de vaso de unicel contiene 4 gramos de verdura por cada 100 de producto; además que el uso de unicel atenta contra el ambiente y la salud de las personas si se calienta directo en microondas.

Por ejemplo, la Maruchan Bowl dice contener vegetales, pero sólo tiene 5 gramos de verduras por cada 100 gramos de producto.

Mientras que la Maruchan Yakisoba sabor a pollo tiene exceso de calorías y carbohidratos.

De los casos más destacados de Maruchan está su Ramen sabor a pollo, pues apenas tiene 0.01 gramos de verdura por cada 100 gramos.

Sin embargo, las sopas instantáneas de Maruchan no serán retiradas del mercado. Sólo se recomienda no comerlas en exceso y no calentarlas directamente si vienen en un vaso de unicel.