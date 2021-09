Violencia en Guanajuato, por falta de coordinación con la federación: Mier

El líder de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, responsabilizó al gobierno panista de Guanajuato de la exacerbación de la violencia por no coordinador con la federación para hacer frente al crimen organizado.

Consideró que la autoridad guanajuatense es omisa y en el mejor de los casos actúa con una terquedad individualista, sin trabajar en equipo con las fuerzas federales para poner un alto a la actividad delictiva y que recién dejó un saldo de dos personas muertas tras un atentado dinamitero en Salamanca.

Es decir, el legislador morenista dejó claro que el uso de un artefacto explosivo, generó terror y miedo entre la población, aunque no necesariamente pudiera tratarse de un acto terrorista, más bien es producto de una falta de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, insistió.

Guanajuato no quiere coordinarse con la federación: Mier

“El estado de Guanajuato, en los últimos años, es uno de los más violentos y hay una necesidad, una terquedad persistente política, ideológica y partidaria de no quererse coordinar con la federación. Y esa falta de coordinación, de responsabilidad política de no coordinarse en los tres ámbitos de gobierno, en este caso del gobierno del estado. La fiscalía es omisa, entonces en el mundo de los ciegos el tuerto es rey y donde no haya autoridad pues cada quien hace lo que se le pega la gana”.

Dijo que lo que pasa en Guanajuato debe ser un llamado de atención para todos y el gobierno federal debe mostrar mayor voluntad para reforzar la presencia de elementos de seguridad y de las fuerzas armadas.

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, condenó ese hecho de violencia en Salamanca que buscaba y lo logró atemorizar a la gente, por ello, urgió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a actuar de manera coordinada y eficaz.