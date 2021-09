Uso de explosivos en Salamanca fue para crear terror: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la pérdida de dos vidas humanas, la del dueño y del gerente del restaurante Barra 1604, Mauricio Salvador Romero Morales y Mario Alberto Hernández Cárdenas, y de los heridos tras la explosión de una bomba que dejaron como un “regalo en un paquete” en Salamanca, Guanajuato.

El jefe del Ejecutivo expresó sus condolencias a los deudos y familiares de las víctimas, además, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) analiza atraer el caso por tratarse del uso de explosivos.

“El dueño y el gerente, el dueño estaba festejando su cumpleaños con los trabajadores, y salieron dos y era un explosivo y esto les causó la muerte, les enviamos a los familiares y amigos nuestras condolencias. Se está haciendo ya la investigación, es probable que la FGR atraiga el caso por tratarse del uso de exclusivos”.

En la conferencia de prensa desde Oaxaca, le preguntaron si se pudiera tratar de una venganza por no pagar derecho de piso, pero dijo no conocer nada al respecto.

López Obrador prefirió no especular sobre las causas de este atentado, y pidió no politizar el tema, pero prometió que habrá una investigación a fondo para dar con los culpables, pues no habrá impunidad en este acto que busca crear miedo y terror entre la población.

“No quisiera entrar en el terreno de las especulaciones, vamos a castigar a los responsables, que no haya impunidad. En el estado de Guanajuato, más que en otras entidades, de un tiempo a la fecha han empezado a usar explosivos para cometer crímenes y tratar de crear terror y miedo. No quiero que se politice, el asunto es delicado y lo mejor es hacer la investigación”.

El presidente López Obrador dijo que lo único que se sabe es que el dueño y el gerente del restaurante familiar eran personas de trabajo, pero insistió en que habrá que esperar los resultados de las investigaciones y si la FGR atraerá o no el caso.