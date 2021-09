¡Definidos los campeones del Abierto de los Estados Unidos!

Se terminó el US Open con un par de resultados sorpresivos. En la rama varonil, el tenista ruso, Daniil Medvedev venció a Novak Djokovic en poco más de dos horas en las que se llevó los tres sets por marcador de 6-4. Con esto, el serbio, que en este 2021 ya se había coronado en Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de Australia, se quedó con las ganas de llevarse el Grand Slam calendario, es decir, los cuatro Grand Slams del año, algo que nadie ha logrado desde 1969.

Por su parte, con esta victoria en el Abierto de los Estados Unidos, Medvedev consiguió el primer Grand Slam de su carrera.

En actividad de la final femenina se dio una tremenda sorpresa.

Una jovencita de apenas 18 años de nombre Emma Raducanu, se quedó con el título del Abierto de los Estados Unidos. La británica superó en la gran final a la canadiense, Leylah Fernández, en dos sets por parciales de 6-4 y 6-3.

Pero además, hay varios puntos a destacar de la nueva campeona del US Open. De manera increíble y por primera vez en la historia, una tenista se quedó con el título entrando desde las rondas clasificatorias previas, pero no solo eso, sino que se proclamó campeona sin perder un solo set a lo largo de todo el torneo, algo que no pasaba desde que Serena Williams lo consiguió en la edición del 2014.

Con este sorpresivo campeonato, Emma Raducanu pasó del puesto número 150 al 23 del ranking mundial de la WTA.