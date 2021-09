¿Qué tipos de daños son importantes checar en mi casa ante un sismo?

Después de 4 años del último sismo en 2017, la noche de este 7 de septiembre de 2021, nuevamente se registró un temblor de magnitud de 7.1 grados proveniente de Acapulco, que también se percibió en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo, entre otros.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil no se registraron daños significativos, pero es importante que después de un sismo le des un recorrido a tu casa para checar de manera preliminar que no haya daños considerables que puedan ponerlos en riesgo.

Hace cuatro años el 7 de septiembre de 2017 también tembló en varias partes del país / CUARTOSCURO

También te puede interesar: Así puedes solicitar el seguro ante desastres naturales del Infonavit



¿Cómo puedo checar de forma correcta cada espacio de mi casa?

Checar si después del temblor se formaron grietas en las paredes o pilares de soporte

En caso de que si se hayan presentado grietas tienes que fijarte en los siguiente:

Si los muros y el piso presentan daños graves o solo son superficiales.

De acuerdo con el vocal de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, José Antonio López, cuando las grietas forman una diagonal con la horizontal del piso, o están paralelas al suelo, son altamente peligrosas. En estos casos se debe abandonar la construcción hasta que no sea revisa por un profesional.

En caso de que tu hogar tenga grietas que los pongan en riesgo deben abandonar la construcción hasta que no sea revisa por un profesional / Getty Images

Cabe destacar que las grietas que forman una “X” o una “U” también son de mucho cuidado.

En otro de los casos los hundimientos, desplomes, desprendimiento de recubrimientos, vibraciones de losas, golpeteo con otros edificios o huecos en elementos estructurales, son daños que también debes checar.

También te puede interesar: Segundo Simulacro Nacional 2021: ¿Cuándo y a qué hora se realizará?



Si no has hecho revisión de las instalaciones de tu hogar, échale un ojo y cerciórate que no tengas algún desperfecto de los que te hayamos mencionado anteriormente.

Cuando las grietas forman una diagonal con la horizontal del piso, o están paralelas al suelo, son altamente peligrosas / Getty Images

Con información de Sopitas