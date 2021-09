¿Me pueden detener por vender o hacer entregas en el Metro CDMX?

La compra en línea durante la pandemia por COVID-19 aumentó, por lo que algunos vendedores recurren a las estaciones del Metro de la CDMX para hacer sus entregas o bien a otros venden en las instalaciones.

También el incremento se debe ante el alza en el desempleo. ¿A estas personas mejor conocidas como “nenis” se les pueden sancionar por realizar dichas actividades? A continuación, te daremos todos los detalles.

Si eres de los que hace entregas o vende dentro de las instalaciones del Metro de la CDMX, es importante que conozcas los lineamientos de este transporte / CUARTOSCURO

Si eres de los usuarios que viaja demasiado en Metro seguramente en algún momento llegaste a ver anuncios de que no se podía hacer entregas en este sistema de transporte, sin embargo, el año pasado el Sistema de Transporte Colectivo (STC) confirmó que estos letreros eran falsos, que no correspondían a ningún comunicado oficial del organismo, aseguro que el intercambio de bienes si se pueden realizar siempre y cuando no representen una actividad una actividad o propicie el ambulantaje.

Al estar permitido este tipo de ventas dentro de las instalaciones las autoridades no podrán confiscar la mercancía, siempre y cuando no se ponga en riesgo al usuario, instalaciones y el libre transito por estas.

El Metro informa sobre las entregas e intercambios dentro de las instalaciones; así mismo exhorta a la ciudadanía que ante la contingencia permanezca el menor tiempo posible dentro de ellas. pic.twitter.com/KgJV8QFhru — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2020

A pesar de todo lo explicado anteriormente de acuerdo con el comunicado también se dice que algunos policías sí podrían actuar ante la venta de las “nenis”

“Al detectar a personas ejerciendo actividades como el intercambio de bienes y/o entregas de productos u otras que no signifiquen una falta administrativa, actuará con todo comedimiento y los invitará a retirarse de las instalaciones, caso contrario, procederá conforme a derecho corresponda”

En caso de que la autoridad se percate de este intercambio solo podrá pedir que realices el intercambio fuera de las instalaciones, pero nunca podrán realizar una detención.

Pero si eres de lo que realiza el comercio ambulante dentro de las instalaciones del Metro de la CDMX, las autoridades resaltaron que con este tipo de vendedores si se está actuando y constantemente se están realizando operativos para combatir el comercio informal.|