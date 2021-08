Ni FRENA ni la CNTE detienen al Presidente, advierte AMLO

Desde Tapachula, Chiapas, último punto de su gira por este estado del sureste de nuestro país el Presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció haber sido víctima de nuevo bloqueos por parte de integrantes del Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para impedirle llegar a los eventos programados de su agenda tal y como le sucedió el viernes pasado al llegar a esta entidad y motivo por el cual no pudo encabezar su tradicional conferencia matutina.

Al presidir la inauguración del Hospital General de Zona Número 1 en ese municipio, tras recordar una anécdota del Presidente Benito Juárez, guardando toda proporción dijo, advirtió al estilo de la disidencia magisterial y de paso a los que llama sus adversarios que a él no lo detienen porque el Presidente no huye de nadie ni tampoco es rehén de ningún grupo.

“Los dirigentes de la CNTE nos volvieron a cerrar el paso, lo hicieron el día viernes por la mañana, ayer también en Frontera Comalapa y ahora aquí en Tapachula y no pudieron detenernos. El Presidente de México no puede huir, el Presidente de México no puede ser rehén de nadie, a lo mejor otros presidentes pero un Presidente legal y legítimamente constituido no puede esconderse, no puede huir, no puede ser rehén de nadie y como les gustan las consignas a los de la CNTE de Chiapas y corean ¿no? algunas consignas yo les digo que ni FRENA ni la CNTE detienen al Presidente”, advirtió el jefe del Ejecutivo Federal.

Explicó que él como jefe del Ejecutivo Federal no puede bajarse de su camioneta cuando anda de gira cuando lo paren y detengan para firmar in situ ningún cualquier compromiso en esas circunstancias porque entonces no tendría autoridad moral ni política y recordó a la disidencia magisterial en Chiapas que no tiene nada pendiente con ellos porque se les ha atendido en tiempo y reforma y además esos no son modos de pedir las cosas.

“Les digo a los de la CNTE de Chiapas que entiendan, que esos no son los modos, no es así los hemos atendido y quiero que sepan los maestros de Chiapas, maestras, maestros que no tenemos ningún pendiente con el magisterio de Chiapas, ni con el magisterio nacional que al contrario, los henos apoyado como nunca ya no hay maltrato, a las maestras a los maestros no se impuso la llamada Reforma Educativa se respeta a las maestras a los maestros y estamos haciendo todo por ayudar al magisterio nacional”, reprochó el Presidente López Obrador.

Aseguró que estas acciones obedecen a un móvil meramente político de la cúpula de la CNTE porque dijo, tienen diferencias con el actual gobernador (Rutilio Escandón) pero antes se llevaban y creo se siguen llevando muy bien con el anterior y además nunca estuvieron de acuerdo con su movimiento (MORENA) Y les exhortó a consultar con sus bases si esta es la forma en que se debe tratar al Presidente de México porque se supone, dijo, que es un movimiento democrático y en la democracia es la mayoría la que decide.

A los maestros de Chiapas les pidió analizar y reflexionar bien este asunto porque aseguró “no creo que haya habido un Presidente que haya tratado con tanto respeto a las y los maestros de Chiapas”, concluyó.