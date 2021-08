Promete AMLO intervenir en el caso de José Eduardo Ravelo

El presidente López Obrador se comprometió a dar seguimiento al caso de la tortura, violación sexual y asesinato del joven veracruzano José Eduardo Ravelo a manos de elementos policiacos de Mérida, Yucatán.

Dijo que no es necesario que la madre del menor atacado y cruelmente asesinado venga a la capital del para para exigir justicia, pues instruirá a la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que se haga cargo de este lastimoso asunto.

Para empezar, dijo el gobierno federal debe presentar una denuncia ante la CNDH.

“Voy a dar instrucciones a la Secretaria de Gobernación, a la licenciada Sánchez Cordero, para que atienda este asunto y el gobierno de la República presente una denuncia ante la CNDH, para que no se quede en el ámbito local, que se vaya al fondo y se castigue a los responsables , incluso a las autoridades que estén encubriendo este caso Si se comprueba que se cometieron estas violaciones graves que llevaron hasta el homicidio, el asesinato de este joven, es lo que le puedo decir a la señora , que voy a intervenir”.

Dijo que los gobiernos estatales forman a sus elementos policiacos con cursos de respeto a los derechos humanos, pero hasta ahora esta medida ha sido insuficiente, por lo que deberían ser más estrictos con su capacitación

López Obrador exigió que en el caso del joven Ravelo, se investigue a fondo y se castigue a los responsables, trátese de quien se trate, incluidos los jueces y los funcionarios que tratan de encubrir las atrocidades que se cometieron contra este muchacho.

“Los gobiernos de los estados trabajan en la formación de sus elementos para que la Policía sea respetuosa de los derechos humanos, pero falta más. Primero que se denuncie, que no se tape nada sea quien sea, trátese de quien se trate, que no haya impunidad, si las instituciones encargadas de impartir justicia no están a la altura de las circunstancias, están echadas a perder pues es solo una legalidad ficticia”.

El presidente López Obrador, aprovecho para decir que la mayoría de los responsables de impartir justicia no actúan en función de los derechos de la gente sino de una élite que los favorece.