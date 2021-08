¡El adiós de Lionel Messi!

Lionel Messi, cabizbajo, entre lágrimas y con ovaciones por parte de los presentes, compareció ante los medios de comunicación después de confirmarse su salida del Barcelona, misma que dijo no tenía planeada:

“Estoy bloqueado, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá… La verdad que el año pasado cuando se armó todo el lío del burofax sabía lo que tenía que decir y estaba convencido, pero este año no. Este año estábamos convencidos, mi familia y yo, que íbamos a seguir acá, en nuestra casa... Quería quedarme, el año pasado no quería quedarme y también lo dije y este año sí que quería y no se pudo”.

Por otro lado, habló sobre las razones por las cuales se cayeron las negociaciones:

“Estaba todo arreglado y de último momento por el tema de La Liga no se pudo hacer… Lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. El club y Laporta dijeron que no se podía por un tema de liga.”

Por su parte, aclaró las dudas que hay sobre su futuro y la posibilidad de ir al Paris Saint-Germain:

“Es una posibilidad, sinceramente al día de hoy no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve algunos llamados, varios clubes interesados, pero nada cerrado”.

Es así como el astro argetino se despidió del club catalán después de 21 años de carrera en el Barcelona y tras 35 títulos como blaugrana.