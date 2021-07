Preocupa a sector financiero impacto por repunte de contagios: Citibanamex

Si el número de contagios por coronavirus continùa creciendo y con ello una tercera ola de la pandemia, esto podría impactar de manera negativa la recuperación económica del país, advirtió el director general de Grupo Citibanamex Manuel Romo.

Al encabezar la presentación de los resultados financieros del segundo trimestre de 2021, el director general de Citibanamex señaló sin embargo que hasta el momento esta situación no se vislumbra pero hizo un llamado a la sociedad a no bajar la guarida y seguir observando los protocolos sanitarios como el uso de cubrebocas entre otras medidas.

“Como comentamos en otras ocasiones un tercer repunte si va dañara nuestras expectativas, sì va a afectar nuestras expectativas, por el momento no lo vemos sin embargo sì en la medida en que los casos sigan a la velocidad que estamos viendo si podría haber un impacto negativo respecto a la recuperación de la economía y por lo tanto nuestros planes para la segunda mitad del año. Por el momento no lo vemos y creemos que es fundamental tener el cuidado y extender el mensaje a todos nuestros familiares nosotros mismos, vacunados o no vacunados pero las medidas de protección e higiene son indispensables”, acotó el director general de Grupo Citibanamex.

Sin embargo, el director corporativo de desarrollo institucional estudios económicos y comunicación de este grupo financiero Alberto Gómez Alcalá, aseguró que las perspectivas para nuestra economía son favorables debido a que todos los que están en el negocio de pronosticar el crecimiento económico de Mèxico han tenido continuas revisiones a la alza en los últimos meses actualmente alrededor del 6 por ciento.

“La verdad creo que las perspectivas para la economía mexicanas son buenas y yo creo que es un reconocimiento a un mayor estímulo que estamos viendo de la demandad externa particularmente por Estados Unidos tanto por el frente de las exportaciones como por lo que estamos recibiendo en remesas que ayudan al consumo interno de una manera importante y también a que de febrero a mayo vimos pues indicadores de salud en México bastante favorables antes de esta tercera ola, entonces esas dos razones la demanda externa y estos mejores indicadores de salud entre febrero y mayo explican estas revisiones a la alza que hemos visto”, asegurò el director corporativo de desarrollo institucional estudios económicos y comunicación de Citibanamex.

El directivo de Citibanamex dijo que para darle mayor dinamismo al crecimiento económico sería que las partes que se están rezagando pudieran acelerarse màs como las asociadas al mercado interno ligadas la mercado laboral y a la inversión por lo que cualquier agenda que fortalezca el mercado interno y la inversión por supuesto sería màs que bienvenida, como acelerar los programas de vacunación

Al retomar la palabra Manuel Romo director general de Citibaamex y cuestionado sobre la baja calificación a PEMEX por parte de la firma Moodys dijo que esta es sòlo una referencia ya que ellos tienen su propia calificación independiente además de llevar una buena relación con al empresa productiva del Estado mexicano.

“Nosotros tenemos unos modelos de calificación independientes y la referencia de las calificadoras es como tal una referencia, nuestros modelos de calificación son internos y nos permiten trabajar ya sea con Pemex o con cualquier otro cliente dependiendo de como es su fundamental comportamiento financiero y empresarial, tenemos una muy buena relación con Petròleos Mexocanos y continuaremos teniendo esta relación asì”, afirmó el director general de Citibanamex.

Por útlimo dijo que las señales que observan para la recuperación económica son básicamente la demanda de crédito en los segmentos empresariales, en los segmentos Pyme, además de que algunas actividades regresan a la “normalidad” y necesitan capital de trabajo aunque reconoció que esto està sucediendo a largo plazo ya que el capital comienza a regresar marginalmente.