Critica AMLO multa del INE contra Samuel García

Como acciones de politiquería, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la sanción por parte del Instituto Nacional Electoral, al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García y su esposa Marina Rodríguez.

Durante la mañanera el Primer Mandatario puso en duda la actuación del INE pues afirmó que él no le tiene confianza y menos desde que se retiraron las candidaturas de Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio quienes buscaban las gubernaturas de Michoacán y Guerrero.

“No puedo opinar de esto, yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE, en el Tribunal, desde que cancelaron las candidaturas, es algo parecido ahora, no me da confianza, estas decisiones la verdad pero hay que respetarlos”.

Insistió que los llamados influencers como el caso de la esposa del mandatario electo, junto con toda la sociedad tienen el derecho de participar en los comicios, más cuando tienen una relación con quienes buscan el cargo público.

“Pues deben de participar como todos, sin límites, y pues es lo más normal que un simpatizante, más si se trata de la esposa, pues hable bien del esposo, si va a cobrar o no va a cobrar, es otra cosa, yo veo esto más politiquero porque ni siquiera diría político, la política es un noble oficio, hay que ver quién está ahí maniobrando”.

Ante esto el Jefe del Ejecutivo Federal reiteró su postura para reformar la ley electoral y que exista la posibilidad de renovar tanto al INE como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).