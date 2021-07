Pide AMLO cambio de Fiscal de Guanajuato

Un llamado al gobierno de Guanajuato, hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para analizar la permanencia o renovación del fiscal de la entidad, Carlos Zamarripa Aguirre, ante los resultados del combate a delitos como homicidios que se han mantenido al alza.

Durante la mañanera el Primer Mandatario criticó el desempeño del funcionario pues dijo, lleva 12 años al frente del Ministerio Público sin resultado positivos en el combate a la violencia.

“Debe de renovarse en Guanajuato, es mi opinión respetuosa, de la soberanía del estado, a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes del estado, es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el Procurador de Guanajuato, si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubieran corrido”.

Así mismo instó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero de revisar el fuero federal de dichos responsables cuando no existe un límite entre la delincuencia y la autoridad.

“Pedirle también a la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, que revise lo que corresponde al fuero federal porque sin duda cuando las autoridades no actúan con rectitud, con honestidad, cuando no hay una frontera entre delincuencia y autoridad no se avanza”.

Enfatizó que, en Veracruz, ocurría lo mismo con el fiscal Jorge Winckler, que también llevaba muchos años y los índices delictivos no bajaban y al removerse en el gobierno de Cuitláhuac García ya hay resultados positivos.

“Se cambió el Fiscal, costó muchísimo, porque los dejaron blindados, bueno a partir de que cambió el fiscal una disminución en índices delictivos en Veracruz, y en particular en homicidios y secuestros… algo hay, como dicen en mi pueblo, por algo será”.

Ante esto urgió al gobernador Diego Sinhue a actuar y tomar decisiones pues aseveró: el gobierno no puede estar secuestrado por facciones e intereses de grupo.

“Es un llamado muy respetuoso al gobierno de Guanajuato para que se actúe, no es posible que por intereses de grupo se esté padeciendo de esta inseguridad de esta violencia, además, los cambios son necesarios, imagínense que alguien se sienta intocable, absoluto, que pueda durar en el cargo 19 años y que no lo puedan mover, legalmente, pues todo eso hicieron en el periodo neoliberal”.

El jefe del Ejecutivo Federal comparó que en lo que va del año este año Guanajuato registre mil 341, mientras Veracruz, 563 casos. Sobre datos del pasado jueves, explicó que del total de homicidios dolosos 86, Guanajuato tuvo el 15 % de todos.