Acusado de violencia de género, renuncia coordinador de Lucy Meza

José Alberto Millán vocero de la candidata a gobernadora de Morelos, Lucy Meza renunció a su puesto de campaña, pues su expareja sentimental lo acusa de violencia física desde junio de 2020. La mujer aseveró que él tiene vínculos con la Fiscalía del Estado.

La candidata de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos, enfatizo que “por ningún motivo dejaremos a nuestro compañero solo”, reiterando su respaldo total.

Con la carpeta de investigación número 17910/FMUJ/UDVF/2020 levantada en Oaxaca de Juárez, el 6 de junio de 2020 se dio inicio a la investigación y restricción a José Alberto Millán Toledo, acusado por violencia familiar.

A través de un video publicado en redes sociales, la ex colaboradora de la candidata Lucia Meza, indicó que sostuvo una relación sentimental y laboral con Alberto Millán, el cual la golpeó, amenazó y posteriormente, le ofreció dinero para retirar la denuncia que lo mantiene vinculado a proceso.

“Me gritaba que no valía nada, que él era mucho más que yo, que yo sin él no iba a lograr nada, que estaba protegido por la senadora, que no se me ocurriera decir nada porque no iba a ocurrir nada”, recordó.