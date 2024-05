Llama Sheinbaum a cuidar el voto y no entregar credencial de elector

Un llamado a no dejarse comprar el voto, hizo la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, a la gente de Yucatán.

Desde Kanasín, la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, lanzó un “toma tu voto” ante la insistencia de quienes dijo, buscan cambiar la voluntad del pueblo.

“No dejar que nadie venga a comprarnos la voluntad, es más si vienen y ofrecen algo lo tomamos y como dice el presidente el 2 de junio, toma tu voto, lo que no debemos hacer nunca es entregar la credencial de elector. Porque a veces vienen y ofrecen dinero por una credencial, que objetivo tiene, pues que no salgamos a votar el 2 de junio, entonces la credencial de elector es el arma más poderosa que tiene el pueblo de México”. —

Sheinbaum Pardo aseguró que ante la ventaja que mantiene en la preferencia de las personas, la oposición se encuentra desesperada y mantiene los ataques y los rumores en su contra afirmando cosas como que de llegar a la Presidencia, cerrará la Basílica de Guadalupe.

“Hasta el ex presidente Fox lo sacó en un Twitter, dicen que voy a cerrar las iglesias imagínense, que voy a cerrar la Basílica de Guadalupe, a quien se le ocurre inventar algo así, a quien está desesperado. Nosotros por supuesto que respetamos todas las religiones, así debe ser, es más recientemente he estado citando mucho al Papa Francisco, porque es un hombre humanista y no lo hago por religión porque ustedes saben que en nuestro país, religión es una cosa y Gobierno y política es otra cosa”.

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de nuevo defendió la aprobación de la creación de un fondo de pensiones del Bienestar y enfatizó que el único objetivo es que estas sean cada vez más justas y dejen de ser montos de hambre como en los gobiernos del pasado.