Piden escuelas particulares a SEP garantizar retorno seguro a las aulas

El Movimiento Unidad por la Educación Particular, integrado por escuelas del Estado de México, preparatorias incorporadas a la SEP así como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), demandó a la autoridad educativa que en el regreso a clases el próximo 30 de agosto, se priorice la salud y vida de alumnos, maestros y personal de apoyo sobre el regreso a las aulas de manera presencial.

Ello tras el primer intento a inicios de junio pasado, donde se dio el retorno a las aulas de sólo un millón 600 mil alumnos de los más de 39 millones y que al aparecer por los primeros contagios se tuvo que dar marcha atrás, por lo que demandaron a la autoridad, que ante la aparición de variantes de la COVID, de mayor contagio se cuide la salud.

El vicepresidente de la Unión Nacional de padres de familia, Luis Solis, pidió no se presione a los padres, maestros o alumnos.

“Compartimos plenamente la preocupación de las autoridades por una educación de excelencia... reiteramos que el regreso a clases sea cuando se tengan las condiciones adecuadas que garanticen la salud de todo los maestros y los alumnos del país.

No solo es el regreso presencial, sino todas aquellas implicaciones que conlleva que las instalaciones estén al 100 por ciento, ya que tenemos muchas escuelas que han sido vandalizadas y no se encuentran en condiciones para recibir a los alumnos.

Le pedimos a la titular de la Secretaría de Educación Pública no dejarse presionar por aquellas veces que no cuidan de la comunidad educativa, su mayor reto, no es el regreso a clases presenciales, su mayor reto es hacer que la educación señala base para un mejor México”, expuso el activista.

Advirtieron que no se puede tener confianza en un semáforo epidemiológico que no tiene lógica, ya que ante el aumento de casos a niveles en donde estuvimos con altos contagios este no ha cambiado, así lo expresó Graciela Mesa Díaz, presidenta de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares incorporadas a la SEP.

“Hoy además de impulsar la educación, es cuidar de la salud de todos, es por ello que no es sólo fiarse de un semáforo, es reconocer y conocer la realidad que vivimos y cuidar la salud de los maestros y de los alumnos, necesitamos que dentro de los derechos de los docentes se considere como riesgo de trabajo el contagio por COVID19, durante el desempeño en el aula y dentro de las instalaciones educativas y que la autoridad cubra este derecho indispensable para el educador”, consideró.

En esta conferencia virtual también se señaló que como escuelas particulares han resentido el retiro de alumnos por las condiciones económicas que deja la pandemia y algunas de ellas han emprendido acciones como reducir las colegiaturas, inscripciones o reinscripciones, así como otros apoyos como becas a algunos alumnos que perdieron a sus padres o madres, para que concluyan su ciclo escolar.

Indicaron que para regresar a clases, este debe ser escalonado y progresivo, y no sólo los maestros deben estar vacunados, sino también los padres y personal de apoyo, ya que advirtieron el riesgo sigue siendo amplio.