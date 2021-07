"Condiciones actuales de las escuelas no permite un regreso seguro"

De acuerdo con la organización de la sociedad civil “Mexicanos Primero”, la Secretaría de Educación Pública (SEP) prácticamente ya se terminó el presupuesto para el acondicionamiento de las escuelas y estas aún no están listas para el regreso a clases

Al presentar los resultados de su segunda investigaciòn de campo titulada “Mediciòn Independiente de Aprendizaje” (MIA) David Calderòn presidente de Mexicanos Primero dio a conocer que la Secretarài de Educaciòn Pùblida (SEP) recibió 12 mil millones de pesos para el programa “La escuela es nuestra”, de los cuales se ha gastado 10 mil millones de pesos. “El dinero prácticamente se acabo y las escuelas no están listas”, reprochò Calderón.

“Cuesta ver la lógica en un país que invierte mucho en infraestructura pero no en la de las escuelas o que sigue dejando la formación continua de los docentes con montos bajísimos o que sigue haciendo la promesa de conectividad sin resolver ahora cuando se necesita que no sean los docentes y las familias que subsidien al Estado como hicieron todo el ciclo escolar pagando voz y datos para la continuidad del aprendizaje de los alumnos”, expuso el activista.

Agregó que esta tarea se extiende para las y los diputados que llegan y quienes deben evitar seguir ampliándola bolsa de becas para que vayan a la escuela sin también aumentar el dinero para que haya escuelas abiertas a donde ir, puntualizó.

El presidente de Mexicanos Primero detalló que aún hay 18 mil escuelas sin agua potable, lo que hace imposible el regreso a clases, ya que el lavado de manos, que es primordial ante la pandemia, no está garantizado y llama la atención, dijo, el que en diversas entidades del país se esté pidiendo apoyo a la comunidad empresarial y filantrópica para terminar de rehabilitar las escuelas.

“Ya nos gastamos 10 mil millones cómo nos los gastamos entonces hay que pregntarle a la SEP y los estados dónde están esos 10 mnil millones y por qué no se ve mucha diferencia en las escuelas por qué en el ciclo anterior se gastó a lo largo del último año en 2020 se gastaron todavía 5 mil millones de pesos de aquel viejo programa de Escuelas al 100, entonces había una inversión masiva de dinero dedicada a la infraestructura y no se ve en las escuelas al menos las más necesitadas, entonces ahì hay falta de claridad y esperamos que no haya desvíos”, expuso David Calderòn.

En este sentido, resaltó que es urgente exigir a las autoridades que se apliquen para garantizar un retorno seguro a las porque sino, el regreso, aunque el Presidente lo convoque en las mañaneras, en la práctica no estamos en posibilidad de volver”, expuso.

Sin embargo el presidente de Mexicanos Primero también propuso que durante el verano se dejen abiertas las escuelas durante el verano como se hacìa antes de la pandemia para hacer ejercios de orientación individual con los alumnos así como hacer diagnósticos emocional y de aprendizaje.

“Dejar abiertas las escuelas en el verano y sobre todo en el arranque del Ciclo Escolar hace diagnóstico primero el diagnóstico número uno es el de lo emocional el cómo estás qué necesitas, qué pasó, nadie arranca sólidamente en el aprendizaje sino tiene un mínimo de estabilidad emocional entonces pasar primero por esa etapa después un dignóstico de aprendizaje más amplio pero en el sentido que hemos hecho nosotros no qué les faltó del temario del anterior ciclo escolar sino que aprendizajes clave carecen o ya djaron de ejercitar y tienen dificultades”, sugirió el también docente.