“La solución tiene que venir del mismo origen del problema" Yon de Luisa

En entrevista exclusiva para el programa radiofónico, Así Las Cosas Con Loret, habló el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, y puntualizó en que el cambio tiene que venir de la propia afición mexicana para inventar un nuevo grito que sea respetuoso, pero sobre todo, incluyente.

“La solución tiene que venir del mismo origen del problema. Cuando la gente decidió gritar este canto cuando despeja el portero rival salió de la gente, no fue una cosa impuesta por la Federación. Me parece que la solución tiene que venir del mismo lugar. Yo soy un fiel creyente que los cánticos en el estadio son maravillosos y más los que hace la afición mexicana. Cuando escuchamos un Cielito Lindo, como le cantan al Chucky, como le cantan a Memo. Yo creo que la solución está en que la afición encuentre un grito que sí nos identifique, que no sea homofóbico, que no sea una cosa que genera violencia y que sea una cosa incluyente”

Al igual que el Chucky Lozano, Yon de Luisa respaldó la propuesta de gritar EEEH MÉXICO para apoyar al Tricolor.

“Tratando de visualizarnos en una final de Copa de Oro, en un famoso de quinto partido en un Mundial, el que cada vez que se despeje se escuche la palabra México, para mí creo que esa es una extraordinaria solución”

Finalmente, el Ingeniero Yon de Luisa recalcó que desaforunadamente en caso de reincidencia con el grito homofóbico, la FIFA podría dejar a México fuera de la Copa del Mundo.

“Desafortunadamente, la época de las multas ya pasó. Recordar que ya nos multaron 14 veces y ahora ya la sanción pasó de la multa a la sanción de tener los estadios a puerta cerrada. El siguiente escalón es de que perdamos los partidos en la mesa y después de eso que nos saquen de los torneos. Esto no tiene ya nada que ver con la parte económica. Creo que es una cosa de representatividad. No podemos como mexicanos dejar fuera de un evento, llámese Copa Oro y mucho menos un Mundial a nuestra Selección”