“EEEEH MÉXICO” Chucky Lozano

En entrevista exclusiva para el programa radiofónico, Así Las Cosas Con Loret, habló la estrella mexicana, Hirving Lozano, sobre el grito homofóbico y propuso un nuevo cántico para la afición azteca para erradicar el actual y así evitar los castigos de la FIFA.

“Yo creo que se podría gritar el: “EEEEH MÉXICO”, algo así sería la mejor para todos”

Y es que según el Chucky Lozano, el grito homofóbico ya no solo molesta, sino que hasta decepciona a los propios futbolistas del Tricolor.

“Cuando empieza a gritar la afición y el árbitro se da cuenta ya es como decepcionante. Ya paran el partido, se da cuenta toda la gente y la verdad es que da pena. Lo más preocupante es que quitan el ritmo del partido. Estamos metidos en el partido y cuando sucede eso te quitan esa emoción y esa adrenalina”

Es por este motivo que el Chucky Lozano invitó a la afición a evolucionar, a respetar y ser incluyentes con todas las personas.

“Ahora ya se ve mal ante el mundo, ante los extranjeros y en todos lados. La verdad es que ya tenemos que evolucionar y respetar a todos, a cada uno de los jugadores. Lo principal es que no nos castiguen. Que tanto a la afición como a nosotros nos castiguen con puntos, en partidos, en no ir a competencias, a los aficionados de no ir a los estadios. Porque la verdad que cuando la gente va a los estadios es una fiesta y es algo muy bonito y que se pierda es sería algo terrible”.