Pronostican especialistas nueva pandemia

Sin pretender “predicarle al coro” el coordinador del Programa Universitario de Investigaciòn en Salud de la UNAM, doctor Samuel Ponce de León advirtió que aunque la pandemia actual pasarà, el riesgo permanecerá y debemos prepararnos para un evento venidero que irremediablemente llegarà porque aunque parece que ya se atisba “la luz al final del túnel” todavía estamos lejos porque estamos inmersos en medio de la pandemia.

Al participar en el foro “La vacunación contra Covid-19 en América Latina: Hechos, proyectos y alternativas” organizado por la Coordinaciòn del Programa Universitario de Investigación en Salud, el Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud pronosticó que debido a la moviidad y densidad poblacional se avecina una nueva pandemia.

“Enfatizo que en el futuro tendremos una siguiente pandemia no sabemos exactamente cuànto falta decíamos después de la pandemia del H1N1 que faltaba un dìa menos no sabemos cuàl será la causa pero podemos anticipar que será seguramente un virus respiratorio de transmisión aérea y es muy difícil predecir dónde va a iniciar porque hoy el mundo en su globalidad tiene múltiples rincones de altísima densidad y movimiento poblacional que puede ser el inicio de cualquier pandemia”, consideró el doctro Ponce de León.

En ese sentido dijo que aunque la Organizaciòn Mundial de la Salud tratará de prepararse pero no lo está y es responsabilidad de cada país y dentro de estos las universidades tienen un tramo de responsabilidad para avisar, proponer y concretar planes de prevención y de intervención porque la prevención se construyen en territorio de la anticipación, sentenció el especialista universitario.

Antes y al inaugurar este seminario el rector de la UNAM Enrique Graue Weichers destacó el papel que han jugado las universidades y tendrán que seguir desempeñando durante el desarrollo de la pandemia y después de ésta.

“Todas nuestras casas de estudio hemos puesto en esta pandemia lo mejor de nosotros en recursos humanos, en investigación y en la cooperación hacia nuestros estados y gobiernos para poder solventar esta tremenda crisis. Sì es muy imporante para nosotros como universidades poder interactuar en una red verdadera, esa es la intención de la Red de Universidades, en donde podamos compartir expetiencias, podamos intercambiar ideas y eventualmente cooperar màs para poder dar soluipon a esto que ya vivimos y vamos a seguir viviendo en los años por venir”, puntualizó el rector de nuestra máxma casa de estudios.

En su oportunidad la subdirectora de Prevención y Vigilancia en Enfermedades Infecciosas del Centro de Investigaión de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, María de Lourdes García García al hablar de la relación entre índice de desarrollo humano y letalidad señaló que a mayor desarrollo humano letalidad màs baja, pero en el caso de países como Mèxico, Ecuador y Brasil que a pesar estar en un nivel de desarrollo mediano tienen tasas de mortalidad altas.

“Y aquí vale la pena mencionar que este indicador de letalidad tiene dos componentes: un numerador que es el número de defunciones y el denominador que es el número de casos reportados por lo tanto si un país como ocurre en Mèxico reporta pocos casos por hacer pocas pruebas entonces va a tener una letalidad más alta”, expuso la especalista.

Al retomar su participación el doctor Samuel Ponce de Leòn coordinador del Programa Universitario de Investigaciòn en Salud de la UNAM, señalo que aunque las vacunas tienen un gran impacto para combatir la pandemia por Covid-19 en sì mismas tienen una cantidad de problemas que se deben resolver tales como la inequidad, problemas de distribución, cadenas de frìo y desde luego percepción de la poblaciòn.

En ese sentido el secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires y Coordinador de Proyectos de Vacunas en UBATED Gabriel Capitelli dijo que aunque es la primera vez en la industria farmacéutia que realmente no hay una competencia por un mercado debido a la escasez de vacunas en todo el mundo y asì va a seguir siendo.

“Porque lamentablemente este germen no solamente las vacunas responden para proteger de este germen, no solamente en forma no adecuadamente completa que necesitan más de una dosis se está hablando pero de la mayoría de las vacunas en dos dosis, se está hablando de la aparición de las 11 variantes que tenemos ahora, cuatro las más importantes de la posibilidad de tener refuerzos de una dosis nomás y el punto es que vamos a tener problemas de producción y de abastecimiento por lo menos durante este año y el próxmo año”, finalizó el acadèmico argentino.