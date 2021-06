Chucky Lozano vs Pulisic, ¿Quién es mejor?

La gran final de la Concacaf Nations League no solo albergará una batalla más del clásico de la CONCACAF entre México y Estados Unidos, sino que también nos regalará el duelo entre dos de los mejores futbolistas de la zona: Hirving Lozano vs Christian Pulisic.

UNA TREMENDA JOYA 💎 LO DEL CHUCKY 🔥



Hirving Lozano estuvo a punto de concretar el primera tanto de la noche tras recibir un pase de espaldas al arco por parte de Herrera e intentó rematar de tijera. #LaVozDelTricolor pic.twitter.com/kUCBaYqo3J — W Deportes (@deportesWRADIO) June 4, 2021

'El Chucky' y 'El nuevo Capitán América' están destinados a tomar la estafeta en esta clásica rivalidad como los nuevos estandartes generacionales de su selección.

A lo largo de la historia hemos visto duelos del más alto nivel, Cuauhtémoc Blanco vs Landon Donovan, Jared Borgetti vs Clint Dempsey o Tim Howard vs Oswaldo Sánchez en el arco. Y ahora es el turno de tomar ese relevo para Hirving Lozano que suma 14 goles en 45 partidos con la Selección mayor. Del otro lado del muro aparece Christian Pulisic con 15 goles en 37 partidos con Estados Unidos.'El Chucky' tiene 25 años, 'El Chico Maravilla' 22.

Lozano es una de lasfiguras del Napoli y segundo fichaje más caro en su historia, Pulisic viene de ser campeón de la Champions League con el Chelsea y se convirtió en el futbolista más caro en la historia de la Concacaf.Pero Hirving ya sabe lo que es marcar en una Copa del Mundo con ese inolvidable gol ante Alemania que nos sigue erizando la piel, Christian ni siquiera ha jugado un Mundial. Y en goles Lozano simplemente lo aplasta, pues suma 60 anotaciones en Europa y 188 en toda su carrera por solo 51 en total del norteamericano.Será un duelazo, 'El Chucky' vs el 'Capitán América', Hirving Lozano vs Pulisic, los nuevos estandartes de México y Estados Unidos por el título de la Concacaf Nations League.