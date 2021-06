La revancha del 'Cata' Domínguez

Un hombre que ha entregado toda su vida deportiva al Cruz Azul, 15 de sus 33 años en la institución. Es el futbolista con más partidos jugados en la historia de la Máquina, y por ende sufrió más que nadie para conquistar el título.

'El Cata' sumaba 5 finales de liga pérdidas con Cruz Azul, en 2008 con Santos y vs Toluca, 2009 ante Monterrey y 2013 y 2018 con el América que provocaron que incluso su afición exigiera su salida del club. 'El Cata' resistió, y tras levantar la novena se desahogó, recordó lo que tuvo que soportar para conseguir el título en la Liga MX."Gracias a Dios. Estoy muy contento y feliz, son 15 años de perseguir mi sueño, el apoyo de mi familia fue muy importante para todo esto. Nos tocó levantar la copa, tanto como él (Jesús Corona) como todos nuestros compañeros hemos pasado malos momentos, este torneo él y yo, lo sabían, hay que decirlo, hubo gente que me tiró mierda, me tiró pero yo no juzgo a la gente, salí adelante y gracias a Dios ahí está el resultado", dijo el 'Cata' Domínguez en entrevista para TUDN tras conseguir el título.

C A M P E O N E S 💙



LLEGÓ LA NOVENA. pic.twitter.com/9iccQrgrGR — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 31, 2021

Se acabó la maldición, llegó la novena y el 'Cata' Domínguez cambió las lágrimas de tristeza por felicidad, cumplió su sueño de levantar el título de liga vistiendo la camiseta de Cruz Azul.