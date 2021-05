El programa de educación a distancia de la Secretaría de Educación Publica "Aprende en Casa" fue un fracaso porque no funcionó como se pensó y menos como se justifico, reprochó la organización ciudadana "Mexicanos Primero".

En conferencia de prensa para presentar los resultados de una investigación sobre aprendizaje y regreso a la escuela titulada "Equidad y Regreso", el presidente ejecutivo de esta organización, David Calderón, dijo que lo anterior es resultado de la falta de convicción en cuanto a transparencia, aunado a la negligencia y desorden.

"Siendo honestos la estrategia a distancia de la SEP no funcionó como se pensó y menos como se justificó, fue un fracaso para las familias con mayores limitaciones y la programación de "Aprende en Casa" no puede tomarse como referencia de lo aprendido en este periodo, los chicos que están en 4º de primaria de 10 años, no solo no logran lo que corresponde a cuarto año, sino que también eso se identifica incluso en aquellos de 14 y 15 años", lamentó el activista.

David Calderón dio a conocer que de acuerdo a esta encuesta, el 25 por ciento de los adultos identifican que los estudiantes de su hogar tienen dificultad para concentrarse; el 92 por ciento de los niños y jóvenes dicen que les preocupa que les suceda algo en la familia; el 65 por ciento se identifica con la afirmación "tengo miedo"; el 31 por ciento nos dijo "no me siento seguro"; el 8.6 por ciento dijo "hago mal muchas cosas"; el 2.8 por ciento dijo "todo lo hago mal"; el 2.4 por ciento dijo "me odio"; y 16 de cada 100 señaló "nadie me quiere o no estoy seguro de ser querido".

Por tal motivo, el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero advirtió que para resarcir los rezagos que ocasionaron estos 14 meses de pandemia nos tomará un largo periodo de tiempo.

"Nos va a tomar todo el siguiente ciclo escolar, pero enterito 2021-2022 para identificar realmente a que punto estamos y para resarcir digamos, algunos de los peores baches, algunas de las peores lagunas que hay ahí, pero en realidad estos 14 mesees deberíamos considerar que se van a pode recuperar hasta dos o tres ciclos escolares más adelante, si además se es sistemático y se es honesto, entonces un gran llamado a las autoridades justo lo que le queda a esta administración federal", apuntó el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.

Y es que de acuerdo a los resultados de su encuesta en cuanto a rezago de aprendizaje en lectura, 14.8% de niñas, niños y jóvenes (NNJ ) de 10-15 no pueden leer una historia; 41.8% de NNJ de 10-15 años no comprenden un texto de 2º de primaria; 61.6% de NNJ de 10-15 años no comprenden un texto de 4º de primaria.

En cuanto al rezago de aprendizaje en matemáticas, 25.8% de NNJ no pudo hacer sumas con acarreo; 36.4% de NNJ no pudo hacer restas simples; y el 88.2% de NNJ no pudo resolver un problema de 3º de primaria. Sólo el 3.5% de NNJ pudo responder adecuadamente una operación con fracciones.

Por ello, Mexicanos Primero exigen a las autoridades educativas: asegurar claridad y participación para el regreso; destinar recursos adecuados para infraestructura, suministros y formación docente, reconexión de ausentes y ejecución del modelo híbrido; adoptar la Ruta Socioemocional; Rediseñar todo el ciclo próximo como recuperación, reforzamiento y nivelación, con el énfasis en los aprendizajes fundamentales.

"El regreso debe ser con un enfoque de restitución de derechos, de recuperación y remediación. Lo primero es reconocer la importancia de lo socioemocional; exigimos que la SEP y las AEL prevean una formación emergente y un acompañamiento sólido para maestras y maestros. Se necesita recuperar confianza, sentido de propósito, dinámica de grupo", finalizó el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.