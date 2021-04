Es común que al salir de los supermercados revisen el ticket de compra, ya no solo en las cadenas donde tienen membresía como en Sam´s Club, Costco o Waltmart. Ahora lo realizan en otras cadenas y ha causado dudas, ¿Por qué se realiza esta práctica? ¿Qué dice la ley? ¿Profeco puede intervenir? Te ayudamos a encontrar las respuestas.

En algunas tiendas de autoservicio la gente de seguridad revisa el ticket de compra / CUARTOSCURO

¿Por qué revisa en ticket al salir del super?

Es muy común ver que al salir de la tienda de autoservicio, los elementos de seguridad revisan los tickets de compra, también puede ser realizado por empleados del lugar para hacer un chequeo de los productos que acaban de comprar.

El objetivo de esta práctica es verificar que los cajeros haya cobrado cada producto que hay en el carrito. También, en fechas recientes, derivado del aumento de robo hormiga, se han implementado mayores filtros por políticas de cada empresa.

Aunque esto provoca en ocasiones incomodidad en los clientes, ya que puede provocar molestia o inconformidad por el tiempo que pueden tardar.

¿Qué buscan en los tickets?

Las personas encargadas de revisar los tickets verifican que no haya errores luego de cobrar, que puede ser desde cobro de más, falta de productos o por el contrario, no hayan cobrado algo que está por salir.

Existe la Ley Federal de Protección al Consumidor / CUARTOSCURO

¿Qué dice la ley sobre la revisión del ticket de compra al salir del supermercado?

Mucho hemos visto cómo PROFECO atiende las demandas de los ciudadanos ante inconformidades, irregularidades y acciones de distintos giros comerciales, por lo que esta práctica también está en cuestionamiento.

Conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor señala que:

ARTÍCULO 9: Los proveedores de bienes o servicios incurren en responsabilidad administrativa por los actos propios que atenten contra los derechos del consumidor y por los de sus colaboradores, subordinados y toda clase de vigilantes, guardias o personal auxiliar que les presten sus servicios, independientemente de la responsabilidad personal en que incurra el infractor.

ARTÍCULO 10: Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación. En el caso de que alguien sea sorprendido en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes o empleados se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de la autoridad competente. La infracción de esta disposición se sancionará de acuerdo con lo previsto en esta ley, independientemente de la reparación del daño moral y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en caso de no comprobarse el delito imputado. Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor. ( Párrafo adicionado DOF 04-02-2004)