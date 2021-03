Llama AMLO al debate a empresas beneficiadas por Reforma Energética

Como una gran injusticia calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, a las políticas que obligaron al Gobierno Federal brindar altos subsidios a las grandes empresas por su consumo de energía eléctrica y aseguró que su administración no dará un paso atrás para evitar esos abusos.

“Cuando ya la Corte que es la última instancia resuelva, pues nosotros vamos también en uso de nuestras facultades y derechos a tomar las decisiones, si mandamos una reforma a la Constitución que requiere las dos terceras partes y resulta que los legisladores deciden no aprobarla, pues es otro asunto, ya no depende de nosotros pero por principios, por convicción y honestidad, estamos obligados a resolver este caso”.

Desde Palacio Nacional, reiteró que son los consumidores y pequeños negocios los que siguen pagando mayores tarifas que sociedades como Walmart, Bimbo y Oxxo, además de medios de comunicación y que dijo, se han visto beneficiadas.

“Los de más arriba ¿no? Por ejemplo, el señor Junco del Reforma, el señor Ealy Ortiz, de El Universal, los dueños, el presidente del Consejo de Administración de Iberdrola o su vocero, el presidente del Consejo de Administración del periódico El País.

Vamos a debate porque es un asunto de interés público, aquí o en cualquier parte. Nada más decir que nosotros fuimos electos para representar al pueblo y cuidar los bienes”.

Después que la Secretaria de Energía decidió suspender la reforma a la Ley Eléctrica impulsada por el primer mandatario, hasta que se resuelven los juicios de amparos de 14 empresas, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barttlet, aseguró que con la reforma energética de la pasada administración y desde el Tratado de Libre Comercio firmado por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, se buscó desaparecer a la CFE con contratos leoninos que la obligaban a pagar durante 25 años por energía que no recibía al cien por ciento.

“La energía no despachada es el 45 por ciento de la CFE, es decir, la mitad de las centrales no se despachan. Por eso que, repito, porque dicen: ‘Nada más hay que considerar el costo del combustible, el costo variable y no toda la inversión necesaria para la generación de electricidad.’ Con esa visión de sólo considerar el costo variable, o sea, el combustible, la mitad de las empresas, de las generaciones de CFE no son despachadas y tenemos ahí una pérdida de 215 mil millones de pesos al no ser despachadas la mitad de nuestras empresas por esa argucia de cambiar lo que es el costo en nada más el combustible”.

Respecto a las tarifas explicó que se permitió a empresarios que a cambio de un peso o un dólar, obtuvieran una participación en sociedades de autoabasto lo que les daba subsidios importantes permitiéndoles pagos menores.

“Actualmente son 223 centrales eléctricas de autoabasto con 75 mil 656 socios clientes, socios de pago; 72 mil 656 socios arrebatados a la CFE eran clientes de la CFE, bueno, pero como no pagan la red las empresas más importantes, las que más consumen, las elegantes, las finas, las grandes empresas de este país ¿verdad?, se acomodan en este mecanismo y no pagan la red, y como son grandes consumidores, son las grandes empresas, pues les conviene no pagar la red. Entonces, aunque sea ilegal, se acomodan en las sociedades de autoabasto”.

Con dichos contratos dijo, las empresas privadas han robado 76 mil clientes a la Comisión Federal de Electricidad, además de ello enfatizó que con la Reforma Energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, se entregaron permisos desordenados poniendo en riesgo a los consumidores, algo que enfatizó, no están viendo los jueces que están otorgando amparos.

“En su prisa por eliminar a la CFE del mercado, en su prisa, desesperados, ‘vamos a sacar a la CFE’, porque para eso se hizo la Reforma Energética, para que vayan desapareciendo la CFE a ser intrascendente y quedarse con el mercado eléctrico que vale trillones de millones de dólares, otorgó permisos la CRE, con esta desesperación, otorgó permisos sin ninguna planeación, sin considerar la demanda futura, creando una sobreoferta del triple de la demanda eléctrica pronosticada, digamos, para 2024… les dieron permisos al que quisiera ponerse en donde quisiera ponerse. Y esto es una aberración en el sistema eléctrico, que depende de un equilibrio en la red entre demanda y consumo impecable… los jueces no se han dado cuenta”.

Por eso dijo se ha obligado a la CFE a comprar su Energía Limpia, subsidiada y generada con financiamiento de la propia Banca de desarrollo y a costillas del erario público.

Mientras tanto Miguel Santiago Reyes Hernández, director general de CFEnergía y CFE Internacional aseguró que la propuesta enviada al congreso busca revertir los daños eliminando subsidios y garantizando que no se aumentarán las tarifas a la población.

Entre otras cosas, explicó que el proyecto lo que eliminará son los subsidios millonarios de las empresas que alcanzan en ocasiones, dijo, lo equivalente al presupuesto de un estado de la República y comentó que es Iberdrola quien cuenta con el 26% de esos beneficios.