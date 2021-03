Desde Tequila, Jalisco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los mexicanos serán vacunados contra el COVID-19 porque ya se tienen contratos por 140 millones de dosis para todos y que originalmente eran 132 además de que ya se entregaron anticipos por el biológico y ya están llegando a nuestro país.

Al encabezar la inauguración de un nuevo cuartel de la Guardia Nacional en este emblemático municipio, el Presidente López Obrador dijo que ya no se detendrá el Plan Nacional de Vacunación incluso todos los adultos mayores de este estado a más tardar a finales de abril.

“Ya no se va a detener el Plan de Vacunación vamos a estar con posibilidades de vacunar de 200 a 300 mil ciudadanos diarios en el país, todos los adultos mayores de Jalisco van a quedar vacunados a más tardar a finales del mes de abril, en un mes y medio están todos vacunados cuando menos con una dosis”, aseguró el primer mandatario.

Agregó que de acuerdo a los especialistas si se vacuna a todos los adultos mayores de 60 años se disminuye la mortalidad por Covid-19 en un 80 por ciento y por eso todo les esfuerzo es para terminar de vacunar a adultos mayores.

Dijo que de no existir ningún contratiempo y de seguir llegando las vacunas y si nos cumplen las farmacéuticas, que destacó se han portado bien con nuestro país gobiernos como los de China India y Rusia no nos van a faltar las vacunas y que espera pronto decir los mismo del gobierno de Estados Unidos, “lo que queremos es también vacunar a los maestros y trabajadores de la educación para que las niñas, niños y jóvenes puedan ir de nuevo a la escuela, porque reconoció, aun con las clases a distancia qué significa atender el problema no es lo mismo.

“La escuela es el segundo hogar y ya necesitamos que regresen los niños, las niñas, los jóvenes a las escuelas hay que garantizar desde luego el derecho a la vida, el derecho a la salud que es lo primero pero también el derecho a la salud que es fundamental, sería atrasarnos mucho si seguimos sin regresar a las clases y yo espero que lo podamos hacer antes de que termine el ciclo escolar”, apuntó el jefe del Ejecutivo.