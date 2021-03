Sin relación vacuna COVID y fallecimiento de mujer en Hidalgo: AMLO

Al parecer no existe relación entre el fallecimiento de una señora en Hidalgo y la aplicación que se le dio de la vacuna contra el COVID-19, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador al desmentir varios asuntos sobre las dosis que están llegando a los estados del país.

En la mañanera el Primer Mandatario indicó que se están haciendo los estudios necesarios para aclarar este caso.

“Ayer también hubo un caso lamentable en Hidalgo de una señora que falleció después de que se le aplicó la vacuna un tiempo después y de inmediato se relacionó el tema con la vacuna. Ya se están haciendo todos los estudios con especialistas y al parecer no hay relación entre la vacuna y el lamentable fallecimiento de la señora, sin embargo, le dan vuelo en los medios”.

Por otro lado, también negó la información del gobierno de Nuevo León, que a esa entidad y otras siete, habían llegado vacunas contra el COVID-19, echadas a perder, López Obrador aseguró que todas las dosis han sido aplicadas y que las declaraciones pueden tener relación a la temporada electoral que se vive en México.

“Que no hubo ningún desperdicio, ni llegaron en mal estado las vacunas, aprovecho también para hacer un llamado a toda la población para que no se deje manipular, no fue así, ni en Nuevo León ni en otros estados, se pensó de que las vacunas no tenían la refrigeración suficiente, se hizo la prueba, el análisis y resultó que no había ningún problema y se aplicaron”.

Así mismo después que en Oaxaca el gobernador Alejandro Murat acusó al gobierno federal de una mala organización para aplicar vacunas, ello después que se registrara un hecho violento en el municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, donde se acusó que, a escoltas de la delegada de Bienestar, Nancy Ortiz de amenazar con armas de fuego a los pobladores, López Obrador mencionó que será algo que se investigue, pero dijo, no fue responsabilidad de su administración.

“Hubo un enfrentamiento en un ayuntamiento con la coordinadora de programas de Bienestar, tengo entendido que fue por discrepancias en la vacunación, se va a investigar porque se estaba hablando que usaba guardaespaldas y no lo creo… en cada brigada de vacunación hay elementos de la Guardia Nacional, no creo que sean guardaespaldas de la coordinadora porque eso está prohibido, si fuese así la coordinadora tendrá que ser sancionada pero hay que verlo porque hay mucha confrontación política también, por las elecciones, es la temporada”.

EL jefe del Ejecutivo Federal hizo un llamado a la población para no dejarse manipular y señaló a los medios de comunicación de mantener el amarillismo para afectar su gobierno.