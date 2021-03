En CDMX se han vacunado a 273 mil 84 mil adultos mayores

Hasta el día de ayer se han vacunado a 273 mil 84 mil adultos mayores de 60 años y más, en la Ciudad de México.

El director de Gobierno Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, informó que este lunes al iniciar la vacunación en la alcaldía Miguel Hidalgo, se vacunaron cerca de 10 mil personas y anunció que el objetivo es vacunar a 10 mil 500.

Mañana comenzará la vacunación en la alcaldía Azcapotzalco, donde se espera vacunar a 13 mil adultos mayores por día.

Clark detalló que en Miguel Hidalgo hay 45 módulos de vacunación en cada uno de sus dos sedes de Campo Marte y la Escuela Nacional de Maestros.

En Azcapotzalco, cuyos centros de vacunación estarán en la UAM Azcapotzalco y la Arena Ciudad de México, se tienen 106 células de vacunación, 53 por cada una de las sedes.

Las autoridades de la Ciudad de México hicieron un llamado a los ciudadanos a que vayan conforme al día y la hora de su cita para evitar las aglomeraciones y que el proceso sea mucho más ágil.

Pidieron también a habitantes del Estado de México que no acudan porque no se les podrá poner la vacuna. Y es que se informó que ayer se dieron cita vecinos de los municipios de Huixquilucan y Naucalpan y no se les pudo vacunar porque las dosis están contadas.