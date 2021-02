Somos libres y soberanos fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a la petición del gobierno de Estados Unidos de escuchar al sector privado por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Ello en el marco de la reunión virtual entre el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado Anthony Blinken, y que la subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidental Julie J. Chung exhortó a México brindar un ambiente de libre inversión y transparencia.

“Es un asunto de las políticas de cada país, de cada nación, somos libres y soberanos, somos independientes, nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos de América no nos metemos, y de ninguna nación del mundo porque no queremos que nadie decida sobre lo que corresponde a los mexicanos”.

Durante la mañanera de este viernes, aprovechó para señalar a la política energética de esa nación por los problemas que tuvieron en Texas por las heladas.

“No es contradecirme y entrometerme, pero ahora que tuvieron el problema de las heladas en Texas se dio a conocer que no funciona bien la política energética que se aplica, cuando menos en ese estado y en otros estados de la Unión América, pero eso ya no me corresponde a mí mencionarlo”.

Y es que retomo una nota del diario estadounidense, The Wall Street Journal, que afirma que por la privatización de la industria eléctrica en Texas, se pagaron 28 mil millones de dólares, de más, durante los apagones que se presentaron en esa entidad.

Por cierto que el Jefe del Ejecutivo Federal fue cuestionado sobre la información que la Comisión Federal de Electricidad, reservó por dos años el expediente sobre el apagón ocurrido el 28 de diciembre a lo que enfatizó, habrá claridad.

“Hay la instrucción de que no se reserve nada, pues si estoy dando a conocer cuánto papel sanitario utilizamos, me están pidiendo esa información y le di instrucción al secretario particular que contestara, aunque sea ofensivo pues, grosero, pero vamos a contestar todo. Entonces, si la guardaron por alguna razón, que abran toda la información, no tenemos nada que esconder. El que nada debe, nada teme…. sí vamos a procurar que, si es el caso, que den a conocer toda la información”.

La CFE aseguró que la clasificación de los datos se daba porque a pesar que han pasado dos meses del hecho, aún no hay un dictamen final, por lo que entregar la información implicaría un daño al darse a conocer datos que todavía no son oficiales.