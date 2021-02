"Me pudo haber tocado a mí estar del otro lado": Joao Maleck

Tras el accidente automovilístico donde fallecieron dos personas y por el cual estuvo año y medio en prisión, Joao Maleck rompió el silencio en entrevista para TUDN, donde confesó que hubiera preferido “estar del otro lado” del fatídico accidente:

“Sé que fue mi responsabilidad, inclusive acepto que fue mi error, fue muy duro, pero hasta cierto punto fue algo que le pudo haber pasado a cualquiera. Me pudo haber tocado a mí estar del otro lado”.

“En el hospital no me quisieron decir en el momento qué había sucedido bien, yo me bajé (del coche) muy aturdido, lo primero que le dije a mi mamá cuando desperté fue que cómo estaban las otras personas; me platicó y le dije que hubiera preferido cambiar la moneda y que me hubiera tocado estar a mí del otro lado, porque es muy duro. Nunca imaginé pasar por esa situación, pero me ha ayudado bastante de manera positiva, me cambió la vida”.

El futbolista de 21 años aceptó que hubo momentos donde ya no podía más, pero su familia lo sacó adelante:

"Lloré muchas veces, es muy difícil, soy de mentalidad fuerte pero hubo varias noches donde le decía a mi mamá que ya no podía más, porque era prender la tele y lo primero que ves es que te llaman asesino, y que eres esto y el otro, fue complicado, pero al final eso me motivaba siempre. Mi mamá fue fundamental y mis abuelos, ellos me motivaron a seguir adelante. Yo creo que cumplí el tiempo que Dios quiso que estuviera dentro, ahora creo que me tocó pagar, si él quiso que estuviera acá es por algo”.

Ahora, Joao Maleck recibe una segunda oportunidad en su carrera con el Deportivo Cafessa de Jalisco, equipo de la Liga Premier segunda división:

“Quiero dar un mensaje a los jóvenes de que sigan un camino correcto, antes de deportistas tenemos que ser buenos seres humanos. Ahora le doy mucho más valor a todas las cosas. Estoy tranquilo porque gané madurez estando allá dentro que a lo mejor me iba a tardar muchos años adquirir sin que haya pasado esta experiencia tan dura. He aprendido a vivir con eso, hoy estoy con ambición y feliz de estar de vuelta en una cancha, se me cerraron muchas puestas y ahora se abre una aquí, necesitaba volver a jugar y si me están brindando la oportunidad no la voy a desaprovechar, al final del día todos merecemos segundas oportunidades y que tenía que retomar mi carrera”, sentenció.