El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sentirse bien tras contagiarse de COVID-19 y agradeció las muestras de apoyo de todo el pueblo de México.

Informa que está ya pasando la etapa crítica, de acuerdo con los reportes sobre su estado de salud que le dicta su equipo médico.

“Estoy bien, aunque tengo que guardar reposo, ahora me acicale para comunicarme con ustedes pero en estos días no he estado así, he portado otra ropa, eso si, he estado trabajando... Afortunadamente no nos ha rebasado las circunstancias”, aseguró.

A través de un mensaje, el primer mandatario dijo que se ha dedicado a recuperarse, y destacó que sale a dar este mensaje para evitar rumores y malos entendidos.

“Les agradezco mucho por la manera que expresaron su preocupación por mi enfermedad, por mi contagio, todavía tengo COVID-19... Me llena de sentimiento por la manera que mucha gente desea que salga bien y a todos los abrazo, voy a salir bien. Gracias a ustedes, al creador, la naturaleza y la ciencia, vamos a salir bien”, dijo.

López Obrador señaló que ha estado al tanto de los asuntos públicos y muy pendiente, en particular, de la pandemia a nivel nacional.

"Estamos procurando que permanezca la misma estrategia que consiste desde el principio que no falte una cama, que no falten médicos ni enfermeras ni equipos o medicamentos en los hospitales COVID".

Nunca perderemos la fe en el porvenir y en la búsqueda de una sociedad mejor. Gracias de todo corazón por el cariño que siempre será correspondido. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 30, 2021

El presidente recordó que, tras platicar el pasado lunes con su homólogo de Rusia, Bladimir Putín, llegará a México a finales de la próxima semana la vacuna Sputnik V y también dijo, llegarán pronto dosis de Pfizer y AstraZeneca.

“También conseguimos vacunas de AztraZeneca aparte del convenio que tenemos con ello y que aquí en México se están elaborando esas vacunas… vamos a traer de la India AstraZenega, vamos a tener para febrero alrededor de 870 mil dosis, igual que la Sputnik,870 mil… también el mecanismo que creó la ONU nos ha garantizado que para febrero vamos a contar con un millón 800 mil dosis”.

Dijo que Pfizer reiniciará las entregas de la vacuna a partir del 10 de febrero con un millón 500 mil dosis, además que este mismo mes dijo, se terminarán los estudios de la vacuna Cansino, de China.

Con esto mencionó que para febrero se dispondrá de seis millones de dosis y en marzo se esperan 12 millones por lo que no descartó que para finales de marzo se logre el objetivo de vacunar con una primer dosis, a todos los adultos mayores del país.

Caminando por el interior de oficinas de Palacio Nacional y con luz entrando por las ventanas, pidió a la población, no rendirse.

“Como decía un beisbolista celebre, David Ruth, decía no se puede vencer a quien no sabe rendirse, no se puede vencer a los que no nos rendimos, tenemos que tener mucha fe en el porvenir, la esperanza es una fuerza muy poderosa, además tenemos una misión por delante, tenemos que transformar al país, tenemos que acabar con la peste de la corrupción, es la peor de las pandemias”.

Así mismo enfatizó que México se está recuperando en materia económica y de más del millón de empleos perdidos se han recuperado más de 600 mil trabajos formales, pero se prevé lograr más de 20 millones que se tenía antes de la pandemia.