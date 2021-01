Presenta Gobierno plan para atender y erradicar la violencia contra mujeres

Encabezó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la presentación del plan para atender y erradicar la violencia en el país.

Desde Palacio Nacional, aseguró que se mantiene el objetivo de terminar con la discriminación contra este sector de la sociedad, deuda que calificó de histórica, con esto enfatizó que las mujeres podrán acercarse a la “Red Siempre Vivas, Siempre Libres, Siempre Iguales”.

“Queremos que tengamos un símbolo, una frase como la Cruz Roja, claro que la Cruz Roja tiene muchísimos años, pero queremos que las mujeres identifiquen Siempre Vivas, y le agregamos siempre libres, siempre iguales, esta será digamos, la distinción para que las mujeres inmediatamente en morado, inmediatamente acudan a estos servicios esenciales”.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, destacó que se avanza en la labor para que mujeres y niñas tengan una vida libre de violencia con un plan basado en cinco puntos.

“Garantizar en las 32 mesas estatales y las 266 coordinaciones regionales para la construcción de la paz, la presencia y participación del Instituto de las Mujeres, de las comisiones nacionales de atención a la violencia, de búsqueda y víctimas en su estado y las instancias locales en la materia o de derechos humanos que abordarán el tema cada semana. A más tardar el primero de marzo habremos concluido esta tarea”.

Además se conformará un cuerpo especializado para investigar el feminicidio, se instalará un gabinete de mujeres con la construcción de paz, en el cuarto punto se busca mantener la implementación del modelo nacional de policía y justicia cívica y en el quinto fomentar uso de tecnologías de información para la búsqueda de mujeres y niñas.

En este escenario, Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), indicó que a pesar que los feminicidios en México redujeron, del total de los delitos cometidos en el país, el 30% fueron contra las mujeres.

“El conjunto de víctimas del delito que ocurrieron entre enero y diciembre de 2020, el 31% son mujeres de todos los delitos, cada hora se reciben siete denuncias por lesiones dolosas de mujeres lo que equivale a la apertura al inicio de una investigación mediante carpetas de investigación de 158 casos, en 2020, hubo la apertura de 57 mil 495 carpetas de investigación por diferentes delitos en contra de las mujeres”.

Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), señaló que hasta el momento se logró la creación de 24 mesas estatales de paz y seguridad que han incorporado la agenda estratégica de mujeres.

También comentó que se trabajó en cien municipios de alto nivel de violencia a las mujeres con 17 redes, invirtiendo para ello 124 millones de pesos.

Por cierto, que la secretaria de Gobernación fue cuestionada sobre la necesidad que en estas redes se destaque el tema del aborto, la respuesta, que las mujeres decidan.

“Yo creo que ustedes saben siempre como he pensado desde hace muchísimos años y desde luego no he cambiado mi posición, pero como el Presidente lo ha dicho, esto lo van a decidir las mujeres y sus representantes en los congresos locales porque ellas tendrán que finalmente tocar la última palabra”.

Comentó que el asunto puede ser tocado tras la modificación constitucional para que exista un código penal único a fin de tipificar diversos delitos a nivel nacional y se decida porque no se penalice en todos los estados del país, a las mujeres que tienen la necesidad de abortar.