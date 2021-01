Marco legal impide comercializar vacunas a empresas privadas: Concamin

Si bien los industriales agrupados en la Concamin recibieron con beneplácito el que el Presidente López Obrador haya instruido a la Secretaría de Salud para emitir un decreto que permita que cualquier empresa o Gobierno local del país pueda adquirir vacunas, lamentaron que debido al marco legal esto no pueda ser posible.

En conferencia de prensa para dar a conocer su postura al respecto el presidente de la Comisión de la Industria de la Salud de la Concamin, Guillermo Fuentes aclaró que legalmente están impedidos porque los registros sanitarios que existen son solamente de autorización de uso en emergencias y por lo tanto sólo el gobierno federal puede adquirir vacunas.

“El tema es que existe un marco legal que en este caso que establece claramente que solo el gobierno de las naciones de todos los países, no es un tema solo de México, sino que los gobiernos de las naciones son los únicos que pueden comprar, adquirir las vacunas que tengan autorización de uso de emergencia que es el caso en este momento. Cuando existan registros sanitarios definitivos en todos los países o en cualquiera de los países en ese momento ya pueden las empresas privadas adquirir las vacunas”, aclaró el presidente de la Comisión de la Industria de la Salud de la Concamin.

El integrante de la Confederación de Cámaras de Industriales explicó que la autorización de uso de emergencia es un mecanismo que facilita la disponibilidad y el uso de la vacunas durante emergencias de salud pública (COVID-19) y estas autorizaciones de emergencia se otorgan cuando no existen alternativas ni probadas ni adecuadas y tampoco están disponibles, y todo esto lo hacen las entidades sanitarias responsables de cada país, puntualizó.

En ese sentido explicó por qué los laboratorios Pfizer y AstraZeneca recibieron esta clase de permisos para elaborar y vender este tipo de vacunas pero reiteró que son los gobiernos los que pueden adquirir, vender y distribuir las vacunas.

“De estas forma Pfizer el 11 de diciembre del año pasado recibió la autorización de uso de emergencia y AstraZeneca el 4 de enero de este año recibió igualmente el uso de emergencia ¿quién puede usar la autorización para uso de emergencia? Única y exclusivamente los gobiernos para que puedan ser utilizados en políticas nacionales de vacunación nadie más que los gobiernos pueden adquirir y las empresas pueden vender, estas empresas que fabrican vacunas, pueden vender las vacunas más que a gobiernos”, precisó el integrante de la Concamin.

Por ello dijo que ante la pandemia que nos está agobiando no sólo en México sino en todo el mundo la demanda supera en mucho la oferta de vacunas que puedan darlas empresas farmacéuticas que las están elaborando aunque hay otras dos más que están siendo analizadas (CanSino y Sputnik V) y otras seis empresas que están en fase clínica 3, es decir en la cual comprueban la seguridad y eficacia que en su momento pedirán la autorización de uso de emergencia para poder entrar al mercado.

“Es decir, en estos primeros meses del año 2021 contaremos únicamente con las que ya tienen la autorización de uso de emergencia no serán suficientes para atender toda la demanda y será hasta bien avanzado el año cuando entren las demás empresas para poder tener una mayor disponibilidad, más oferta y entonces poder tener una mayor facilidad para la vacuna pero reitero no podrá la empresa privada comercializar vacunas hasta que no existan registros sanitarios definitivos en todos los países”, lamentó Guillermo Funes.

La compra de vacunas reiteró es sólo responsabilidad de los gobiernos y los empresarios lo único que podemos hacer es apoyar, puntualizó.