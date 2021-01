La felicidad verdadera es estar bien con uno mismo: AMLO

Por Octavio García

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador coincidió con su Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez, en que se deben atacar las causas de la desintegración familiar y ante esto se debe platicar con los jóvenes para que recuperen los valores culturales, morales y espirituales que se han perdido por darle importancia a lo material.

"Hay que estar diciendo a los jóvenes sobre el daño que causan las drogas. Hay que decirle a los jóvenes y a todos de qué solo siendo buenos podemos ser felices, además de que la felicidad no solo es acumular bienes materiales, riquezas, títulos. La felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y el prójimo. Esa es la verdadera felicidad", sentenció el Primer mandatario de la nación.

En el marco de su gira por el Estado de San Luis Potosí donde inauguró las instalaciones de la guardia Nacional en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, López Orador añadió que "antes todo era salir adelante, triunfar sin escrúpulos morales de ningún medio" y eso ya no debe permitirse. "Nada de que el que no tranza no avanza, nada de eso. Nada de que la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa... no. Es importante la ética , la honestidad, todo lo que tenemos de reserva, en nuestros pueblos y comunidades, con nuestras familias todo eso que nos enseñaron en nuestras casas que se estaba queriendo hacer a un lado dándole prioridad y preferencia a lo individual y a lo material, a lo terrenal", enfatizó.

Y es que antes durante su participación en la inauguración de estas instalaciones, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la inseguridad no sólo se combate con policías sino con los consejos preventivos de los padres de familia al tiempo que lanzó un llamado a "las mujeres, a las madres, a los padres de familia a que desde su ámbito de actuación ayuden en la pacificación del país".

"Ustedes, los padres de familia, madres, maestros, nos ayudan con esa parte del convencimiento a la juventud y a la niñez, y nosotros hacemos lo que nos toca: trabajar todos los días en la estrategia de seguridad y de prevención, porque este problema no sólo se atiende con policías, sino se previene con el consejo de las madres, de los padres, de los abuelos, de las abuelas, de los maestros, de las maestras en escuelas, tarea que esteremos haciendo coordinadamente", apuntó.

Expresó que a los menores de edad se les debe decir "hasta el cansancio lo perjudicial que son las drogas, que su consumo daña el cuerpo, daña a la familia, daña a la comunidad y daña a México". Resaltó que la única forma de debilitar a la delincuencia organizada es dejar de consumir sustancias ilegales.