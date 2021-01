COVID-19 pasa del 14 al sexto lugar en catástrofes: AMIS

Debido a la poca conciencia de la población que a pesar del llamado de las autoridades realizó reuniones masivas para festejar en diciembre y Año Nuevo, los contagios por COVID-19 y por ende la ocupación hospitalaria se dispararon, consideró la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Al presentar su reporte semanal sobre casos COVID-19 en población asegurada, el vicepresidente de esta asociación Edgar Karim, lamentó que por esta causa la pandemia haya pasado del lugar 14 al 5 en términos de siniestralidad.

“La pandemia ya está en el lugar número seis por supuesto que está catalogada como una catástrofe sin lugar a dudas solamente hay que ver lo que ha ocurrido a nivel mundial y ya estamos en los 924 millones de dólares y con las tendencias que estamos viendo pues no se ve que esto vaya a cambiar o ya se estacione ahí va a cambiar pero va a rebasar a la catástrofe que tuvimos los mexicanos en 1985 ... yo creo que en unas cuantas semana o mes estaremos rebasando esa cifra de los 950 millones de dólares”, estimó el vicepresidente de AMIS.

Refirió que el tema del seguro solidario para los trabajadores del sector Salud tal como se estableció con motivo de la pandemia el año pasado, aún no se ha discutido si lo volverán a repetir este año.

“Te soy muy franco no ha sido un tema que hayamos discutido hasta el momento además también estamos confiando, creo que todos mexicanos estamos confiando, en que el avance de la vacunación aL personal médico tanto público como privado vaya avanzando cada vez de manera más acelerada pero eso no tiene nada que ver con algo que no hemos conversado sobre la cobertura solidaria”, precisó Edgar Karim.

Por último el vicepresidente de la AMIS insistió en seguir resguardados en casa porque aseguró que la única fuente de contagio es el contacto con otras personas que tengan la enfermedad.

“La tasa de contagio se ha incrementado en las últimas semanas y es un hecho que puedes atribuirlo a algún evento y el único evento al que lo puedes atribuir es que hemos salido o más a la calle o hemos tenido mayor contacto con muchas más personas en dónde posiblemente alguna persona estaba contagiada ¿por qué razón lo digo? Porque si tú eres una persona que se ha mantenido aislada y no tiene o no ha tenido la necesidad de salir a ningún lugar, pues efectivamente o difícilmente te podrás contagiar porque el contagio viene de una persona a otra”, aseguró el vicepresidente de AMIS.

Esta semana la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reportó que en cuanto al número de personas que ha perdido la vida por el Covid-19, 62 por ciento, poco más de 40 mil personas, están concentradas en el rango de edades de 50 a 69 años de edad.

En términos de género así como en el tema de gasto médico los hombres acumulan el 70 por ciento de los gastos acumulando el 80 por ciento de lo que las compañías de seguros han indemnizado.