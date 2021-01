Ordena INAI a IMSS entregar expediente clínico de paciente muerto

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregar completo el expediente clínico de un paciente que murió.

Dicha resolución se dio luego de la inconformidad del hijo del paciente quien solicitó al IMSS, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), copia simple del expediente clínico completo.

Como respuesta el IMSS le indicó que la documentación podría encontrarla en la Delegación Sur de la Ciudad de México.

Inconforme, el solicitante presentó un recurso de revisión ante este instituto argumentando que ya había solicitado el expediente de su padre en dos ocasiones y que en ambas se le entregaba incompleto.

En alegatos el IMSS realizó una nueva búsqueda y documentó la existencia de 25 fojas relativas al historial clínico, incluyendo estudios de laboratorio y el certificado de defunción.

Pero durante el análisis del caso, la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, expuso que aunque la búsqueda de información se extendió a algunos sistemas de información y análisis del IMSS, no ocurrió en el Hospital General de Zona no. 47 donde estuvo hospitalizado el paciente.

Se concluyó así que al no existir concordancia entre la cantidad de información proporcionada y al no consultarse todas las áreas para la obtención de los datos, no se tiene certeza de que la búsqueda se haya realizado de forma exhaustiva y con criterio amplio.

Finalmente el Pleno del INAI instruyó al IMSS realizar una nueva búsqueda del expediente clínico del hombre, incluyendo la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas de la Delegación Sur en la CDMX y el HGZ No.47 para garantizar la totalidad de la información.

La comisionada Del Río Venegas recordó que el INAI puede auxiliar a las personas a obtener los datos personales de su expediente clínico, porque este documento constituye la evidencia de la atención médica de diagnóstico, pronóstico y tratamiento que recibe.